Android'de birçok başarılı fotoğraf düzenleme ve filtre uygulaması olsa da bu uygulamaların hemen hepsi ücretli özellikler içeriyor. Fotoğraf düzenlerken, tam da "bu efekt harikaymış!" dediğiniz anda satın alma uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıda uygulamanın sahip olduğu bazı özellikleri göreceksiniz.
Photo Editor Pro
- Renk düzenleme
- Tek tıkla otomatik düzenleme
- Harika efektler ve çerçeveler
- Renk dengesi
- Keskinleştirme ve blurlama
- Fokus modu
- Çizim ve metin ekleme
- Eğlenceli çıkartmalar
- Kendi meme (caps)lerinizi yapma.
Uygulamanın yapımcısı New Technology Series, Android'in gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birine sahip olduklarını iddia ediyor. Eğer uygulamaya bir şans vermek isterseniz elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Photo Editor Pro'yu hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.