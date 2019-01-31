Android kullanıcıları için özel bir kampanya başlatıldı ve normalde 31 TL olan Photo Editor Pro ücretsiz olarak sunuldu.

Android'de birçok başarılı fotoğraf düzenleme ve filtre uygulaması olsa da bu uygulamaların hemen hepsi ücretli özellikler içeriyor. Fotoğraf düzenlerken, tam da "bu efekt harikaymış!" dediğiniz anda satın alma uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıda uygulamanın sahip olduğu bazı özellikleri göreceksiniz.

Photo Editor Pro

Renk düzenleme

Tek tıkla otomatik düzenleme

Harika efektler ve çerçeveler

Renk dengesi

Keskinleştirme ve blurlama

Fokus modu

Çizim ve metin ekleme

Eğlenceli çıkartmalar

Kendi meme (caps)lerinizi yapma.

Uygulamanın yapımcısı New Technology Series, Android'in gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birine sahip olduklarını iddia ediyor. Eğer uygulamaya bir şans vermek isterseniz elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Photo Editor Pro'yu hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.