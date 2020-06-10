ABD'nin Teksas Eyaletinde Rekor COVID-19 Başvurusu Yapıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde karantina önlemlerinin erken sona erdirilmesinin ardından hastanelere rekor sayıda COVID-19 hastası başvuruda bulundu. Teksas eyalet yetkilileri, karantinayı 30 Nisan'da sona erdirmiş ve 1 Mayıs'ta da bazı işletmelerin açılmasına karar vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 408.482 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını sürerken normalleşme çabalarının doğru olup olmadığı da tartışılıyor. ABD'nin normalleşme adımlarına erken başlayan eyaletlerinden olan Teksas'ta COVID-19 hastalarının sayısının zirve yaptığı açıklandı.

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda Teksas çapındaki hastanelerde yatan COVID-19 hastası sayısı 1.935'e yükseldi. Bir önceki hastanede yatan hasta sayısı zirvesiyse 5 Mayıs gününde 1.888 hastayla yaşanmıştı. Karantina önlemlerini 30 Nisan'da bitiren Teksas, 1 Mayıs'tan itibaren de bazı işletmelere faaliyetlerine devam etme izni vermişti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs Teksas çapında 75.400'ün üzerinde kişiye bulaştı.

Testlerin pozitif çıkma oranı da yükseldi:

Teksas'taki COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı, mayıs ayının sonuna doğru %4,27'ye kadar gerilemişti. Şimdiyse bu oranın %7,55'e yükseldiği belirtiliyor. Hastaneye yatış oranı artarken hâlâ 1.600'ün üzerinde yoğun bakım yatağının boş olduğu ve 5.800'ün üzerinde solunum cihazının kritik durumdaki hastalar için kullanılmaya hazır bulunduğu kaydediliyor.

Bazı bulaşıcı hastalık uzmanları, bir eyaletin normalleşme performansını takip etmek için hastaneye yatış sayılarının test verilerinden daha iyi bir veri olacağını düşünüyor çünkü test verileri kaç tane testin yapıldığına göre iniş ya da çıkış gösterebiliyor.

Teksas'ta 8 Mayıs günü kuaför salonları, belirli kısıtlamaları yerine getirmeleri koşuluyla açılmıştı. Spor salonları, zaruri olmayan üretim tesisleri ve ofisler, %25 kapasiteyle çalışmak kaydıyla 18 Mayıs'ta faaliyetlerine başlamıştı. Eyalet daha sonra da barların %25 ve restoranların %50 kapasiteyle açılmasına izin verdi. Uzmanlar, kapalı ortamlarda yüzlerini kapatmayan insanlar ve hava dolaşımının azlığı nedeniyle virüsün yayılımının artabileceğine dikkat çekiyorlar.