Norveç'te bir ilk gerçekleşti. Ülkedeki elektrikli otomobil sayısı, benzinli otomobil sayısını geçti. İşte elektrikli otomobillerle ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak istatistikler...

Elektrikli otomobiller, çok büyük bir hızla hayatımıza girdi. Ancak son dönemlerde, en azından pek çok ülkede, popülariteleri düştü. Hatta pek çok firma, elektrikli otomobil planlarını hibritlerle değiştirmeye başladı. Ancak bir ülke var ki elektrikli otomobiller için tüm bildiklerinizi unutturacak işler yapıyor.

Norveç'te an itibarıyla yollardaki elektrikli otomobil sayısı, benzinli otomobil sayısını geçmiş durumda. Tabii Norveç'ten gelen verilere baktığımızda bunun çok da şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü ülkenin sıfır model elektrikli otomobil pazar payı, yüzde 94 seviyelerine kadar ulaştı.

Norveç'teki elektrikli otomobil sayısı 751.450'den fazla

Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi tarafından yayımlanan verilere göre Norveç'teki elektrikli otomobil sayısı, ağustos ayı itibarıyla 751.450 idi. Aynı tarihte benzinli araç sayısı ise 755.244 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede aylık 10 bin civarı elektrikli otomobil, birkaç yüz tane de benzinli otomobil satışı gerçekleştirildiğine göre an itibarıyla Norveç'teki elektrikli otomobil sayısı, benzinlileri geride bırakmış durumda.

Bu arada; paylaştığımız verilerin benzinliler ile elektriklikliler arasında olduğu detayı dikkatinizi çekmiştir. Burada şöyle bir durum var; Norveç'te en fazla dizel otomobil bulunuyor. Paylaşılan verilere göre yollardaki dizel otomobil sayısı, 1 milyonun üzerinde. Ancak elektrikli otomobil satışları bu hızla artmaya devam ederse dizeller de benzinlilerle aynı kaderi paylaşacak.