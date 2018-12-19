Norveç, Plastikle Mücadelede Ödül Sistemine Geçecek

Norveç'li start-up firması, gezegenimizi kurtarmak için vatandaşlarını teşvik edecek bir uygulama geliştirildi. Bu yönteme katılan vatandaşlar için ödüllendirme sistemi olacak.

Dünyada hızla artan nüfus, doğal kaynakların tüketimini hızlandırdığı gibi aynı zamanda kirliliği de arttırıyor. Hava kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği derken bir de insan kaynaklı atıklar yüzünden doğa her geçen gün büyük zarar görüyor. Çevreye en büyük zararı veren maddelerden biri ise plastik. Geri dönüşümü olmayan plastik atıklar, ne yazık ki insanlar tarafından hala sıklıkla kullanılıyor ve dikkatsizce doğaya atılıyor.

Plastik atıkların yönetilmesi için, farklı ülkeler farklı politikalar çerçevesinde adımlar atmaya çalışıyorlar ancak insanları bu önlemlere uymak konusunda teşvik etmek oldukça zor bir konu. Norveç'li bir start-up olan Empower şirketi, konu ile ilgili teşvik edici bir öneri sunuyor. Toplumun her ne kadar artan kirlilik konusunda farkındalığı olsa da icraata geçme anlamında bir teşvik beklediğini düşünen firmanın kurucusu, "ödüllendirme sistemi" adı altında soruna çözüm getirmeyi planlıyor.

Aslında sistemin mantığı oldukça basit. Proje kapsamında, belirlenen yerlere 1 kilo plastik atık getiren kişiye 1 dolar ödeme yapılması öneriliyor. Tabii ki burada mevzubahis olan miktarın büyüklüğü değil; fakat yine de bir aksiyon alan insanın, karşılığında bir şey alabilecek olması kişilerin motivasyonunu arttırıyor.

Firma, bu uygulamayı yürürlüğe koydukları zaman 10 ton atık topladıklarını ifade ederken, atıkları değerlendirecek tesis bulmakta zorlandıkları için projeyi durdurmak zorunda kalmış. Bu yenilikçi ve aynı zamanda çevreye duyarlı start-up kuruluşu, plastik kirliliğinden en çok etkilenen yerler olan denizleri, akarsuları ve okyanusları kurtarabilmek için herkesi böyle bir politika uygulamaya davet ediyor. Aynı zamanda kendileri de projelerini tekrar hayata geçirebilmek için tesis problemini çözebilecek ortaklar arıyorlar.