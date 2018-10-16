Norveçliler Yerin 50 CM Altında Viking Gemisi Buldu

Norveç'te arkeologlar Viking döneminden kalma bir gemi bulurken, yerin elli santimetre altında bulunan geminin 20 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

"Live Science" sitesinin haberine göre Norveç'in güneydoğusunda araştırma yapan arkeologlar, yüksek çözünürlüklü yer radarını kullanarak yaptıkları araştırmalarda yerin 50 cm altında yirmi metrelik bir geminin varlığını tespit ettiler.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü NIKU'dan yapılan açıklamada, geminin Osfold'da yapılan tarama sırasında bulunduğunu belirttiler. Araştırma sırasında keşfedilen Viking mezarının bir kısmında geminin yer aldığı öğrenildi.

Projenin başındaki isim olan Lars Gustavsen konuya ilişkin açıklamasında, Viking döneminde güç ve itibar göstergesi olarak mezarlıkların bir bölümüne gemilerin gömüldüğünü ifade etti. Gustavsen'in ifadelerine göre geminin omurgası sağlam görünüyor.

Şu an için bölgede kazı yapılmayacağı belirtiliyor. Televizyon dizileriyle son dönemde tekrar meşhur olan Vikingler'in, 800 ile 1500 yılları arasında İskandinavya ve Danimarka'da yaşadıkları belirtiliyor.