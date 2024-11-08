Hepimizin Windows'unda bir kez de olsa kullandığı Not Defteri uygulamasına yapay zekâ özellikleri ekleniyor.

Windows 11 ile birlikte birçok güncelleme alan Not Defteri uygulaması, şimdi de önemli bir yapay zekâ güncellemesi aldı.

90'lı ve 2000'li yıllardan bu yana temel özellikleriyle bilinen Not Defteri, son dönemde modern görsel tasarım, yazım denetimi, otomatik düzeltme ve pencere sekmeleri gibi yenilikçi özelliklerle geliştirilmişti. Şimdi ise uygulama, Microsoft'un üretken yapay zekâ teknolojilerinden "Rewrite" adlı yeni bir özellikle güncelleniyor.

Not Defteri'ne eklenecek yapay zekâ özellikleri neler?

Rewrite özelliği adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların seçtikleri cümle veya paragrafları farklı uzunluk, ton ve ifade stillerinde yeniden yazmalarına yardımcı olacak. Kullanıcılara seçtikleri metin için üç yeniden yazma seçeneği sunulacak ve beğendikleri seçeneği uygulayabilecekler.

Aynı zamanda uygulamaya eklenen bu yapay zekâ desteğinin Microsoft’un Copilot asistanıyla benzer bir altyapıyı paylaştığı düşünülüyor çünkü bulut tabanlı bir işlem mekanizmasıyla çalışıyor ve Microsoft hesabıyla oturum açmayı gerektiriyor.

Uygulamanın açılma süresi de hızlanacak

Yapay zekâya ilgisi olmayanlar veya Microsoft hesabı ile oturum açmayan kullanıcılar için ise Microsoft, Not Defteri'nin yeni sürümünün başlatma sürelerinde ciddi bir iyileştirme sunduğunu belirtiyor. Microsoft’tan Dave Grochocki’ye göre bu güncelleme ile kullanıcılar, Not Defteri'nin açılma süresinde %35 ila %55 oranında hızlanma yaşayacak.

Bu yeni güncelleme şimdilik sayılı ülkedeki sınırlı sayıdaki test kullanıcılarına özel kullanıma sunulmuş durumda. Her şey yolunda giderse ilerleyen süreçte gelecek kararlı Windows sürümleriyle bu özelliklere erişebileceğiz.

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