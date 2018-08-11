Note9'un "Karbon Su Soğutma Sistemi"Soğutmuyor Olabilir mi?

Samsung'un Note9 cihazındaki "Karbon Su Soğutma Sistemi" bugün yapılan testlerden geçemedi. Note9'un soğutma sistemi Note 8 ile eşdeğer bulundu.

Yeni Note9’da ön plana çıkartılan “Karbon Su Soğutma Sistemi” özelliği, pek de işe yarıyor gibi görünmüyor. Samsung’un soğutma sistemi ile ilgili Perşembe günkü lansmanında vaat ettikleri, bugün yapılan testlerde elde edilemedi. Teknoloji ürünleri inceleyicisi Tom’s Guide’daki habere göre ısı tabancasıyla Note 8 ve Note 9’a yapılan testler neredeyse aynı sonucu veriyor.

İşkence testi olarak da tanınan 130 fahrenheit yani 54.4 santigrat derecede yapılan testin sonucunda, her iki Note cihazı da bu dereceye ulaştığında çalışmaz hala geldi. Her iki telefonda işkence testine 17 dakika 30 saniye dayanabildi.

Note9 lansmanından sonra daha da değerlenen iPhone X ise aynı işkence testinde 51.6 santigrat dereceye kadar gelebildi ve 14 dakika 30 saniyede çalışmayı bıraktı. Note9'un ilk değerlendirme sonucu "buz gibi" olmasa da iPhone’dan daha soğuk olduğu kesin. Bu testlerin yanı sıra Note9 pil ömrü açısından en başarılı Samsung modeli olabilir.

Note9 bir soğutma performansı gösteriyor mu? Evet. Sadece Samsung’un iddia ettiği kadar güçlü olduğu söylenemez. "Karbon Su" gibi bilimsel terimleri kullandığı için kulağa büyük bir yenilik gibi gelen soğutucu, yeni bir teknolojiden ziyade, pazarlama taktiği gibi görünüyor.