Notre-Dame Katedrali'nde Restorasyon Çalışmaları Başlıyor

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük bir yangında ciddi zarar gören Notre-Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fransız yetkililer, katedralde başlayacak restorasyon çalışmalarının biteceği tarih olarak 2024 yılına işaret etmişti.

15 Nisan 2019'da, Paris'te bulunan Notre-Dame Katedrali'nde büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş, ancak yapının çatısı çökmüş ve büyük kısmı ciddi zarar görmüştü. O tarihten bu yana, Paris'in simge yapılarından biri olan 850 yıllık yapıda restorasyon çalışmaları başlayamamıştı.

Yangından sonraki süreçte, restorasyon çalışmaları esnasında güvenliği sağlamak için türlü önlemler alındı. Pek çok uzman ekibin bir arada yürüterek hazır hale getirdiği güvenlik önlemleri sonrası, nihayet restorasyon çalışmalarına başlanması için her şeyin hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. Restorasyona yönelik güvenlik çalışmaları esnasında, yapıyı bu süreçte hava koşullarından korumak için geliştirilen özel bir devasa 'şemsiye' de dahil olmak üzere pek çok adım atıldı.

2024'te ziyarete açılması hedefleniyordu:

Yangının hemen ardından restorasyonu için yaklaşık 950 milyon dolar bağış yapılan Notre-Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmasının önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Hükümetin katedrale ilişkin planı, Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda katedrali ziyaret açmış olmaktı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklama yaparak hedeflerini açıklamıştı.

Katedralde zarar gören heykellerin ve türlü sanat eserlerinin restore edilmesine yönelik çalışmalar yürüten ekipler bu konuda bağış bekliyor. Aradan geçen iki yıla rağmen katedralde çıkan yangının kesin sebebi ise halen bilinmiyor. Üzerinde durulan iki teori ise katedralin kulesine yakın bir yerde yaşanan kısa devre ve o dönemde katedralde tadilat yapan işçilerin ihmali. Başlangıçta ortada olmayan ikinci ihtimal, iskelelerde sigara izmaritlerinin bulunması sonrası ateşlenmişti.