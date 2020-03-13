Notre Dame'ın Restorasyon Çalışmalarından Yeni Fotoğraflar

Geçtiğimiz yılın nisan ayında çıkan yangın sonucu büyük hasar gören Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün, uzun zamandır devam eden çalışmalardan bir dizi fotoğraf paylaşıldı.

İnsanlık tarihinin en ikonik yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali, Nisan 2019’da çıkan şok yangınla alevlere teslim olmuştu. Fransız kültürünün 850 yıllık mirası, nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucu 1220 ve 1240 yılları arasında inşa edilen ahşap çatı ve ana kulesini tamamen kaybetti. Katedralin içindeki sanat eserlerinin kurtarılması ise bu trajik olaya dair en büyük teselli oldu.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının üzerinden tam 11 ay geçti. Katedralin yıkılmaması için başlatılan güvenlik çalışmalarının sona ermesinin ardından restorasyon sürecine geçildi. Bugün servis edilen fotoğraflarda, çatının yeniden inşası için kurulan iskelelerde çalışan işçileri görüyoruz.

Restorasyon çalışmalarının hangi aşamada olduğunu henüz bilmiyoruz ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikonik yapının yeniden inşası için beş yıllık bir plan çizmişti.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Ekim 2019’da yaptığı açıklamada, Notre Dame’ın restorasyon çalışmaları için vaat edilen yardım miktarının 850 milyon euro’yu bulduğunu söylemişti. Mali destek için yaratılan havuzda şu an ne kadarlık bir meblağ olduğu ise şimdilik belli değil.

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Notre Dame, 1200'lerden bu yana Paris'in en ünlü yapıları arasında yer alıyor. Gotik mimari ve sanat eserleri ile kendine hayran bırakan katedral, yangından önce her yıl ortalama 13 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyordu.

Ünlü Fransız yazar Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu adlı eserine ilham kaynağı olan ikonik yapı, en son Fransız Devrimi sırasında büyük bir hasar görmüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük ölçüde zarar görmeden kurtulan Notre Dame Katedrali, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.