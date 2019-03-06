Nova Launcher 6.1 Beta Yeni Bir Güncelleme Aldı

Android işletim sisteminde bulunan en iyi arayüzlerden biri olan Nova Launcher, Google'ın Keşfet özelliğinin Karanlık Mod ile kullanılabilmesine olanak tanıyan bir güncelleme yayınladı.

Google Play Store'daki en popüler başlatıcı (arayüz) olan Nova Launcher, Google'ın Pixel Launcher'ına oldukça benzer özellikleriyle neredeyse saf Android kullanıyormuşçasına bir mobil deneyimini kullanıcılarına yaşatıyor. Bugün yayınlanan 6.1 Beta güncellemesiyle Nova Launcher, Keşfet özelliği için karanlık moda kavuştu.

Nova Launcher, ana ekranı sağa kaydırdığınızda karşınıza çıkan Google Keşfet özelliğini (Samsung akıllı telefonlarda bulunan Flipboard uygulaması gibi) kendi arayüzüne entegre etmişti. Bu özelliği aktif hâle getirmek için 'Nova Google Companion' isimli bir .apk dosyasını indirip yüklemeniz gerekiyordu.

Google Keşfet özelliğinin kullanımını yaygınlaştırmak ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlamak amacıyla Nova, karanlık modu Keşfet için Beta sürümüne ekledi. Bu yeniliği deneyimleyebilmek için Nova Launcher'ın test programına dahil olmanız gerekiyor. Test Kullanıcısı olmak ve en son yenilikleri ilk deneyen kişilerden biri olmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.