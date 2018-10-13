Gözde Launcher Nova, Google Assistant'a erişim özelliğini tüm kullanıcılarına sağlayacak.

En popüler Android Launcher’larından olan Nova Launcher yeni güncellemedeki geliştirmeler sayesinde çok daha iyi bir hal almış durumda. Şu an için beta sürümünde olsa da bu gelişmelerin Nova Launcher’ın yeni güncellemesinin yapı taşlarını oluşturacağını düşünüyoruz.

Eklenen özelliklerden bize göre en iyisi ise ana ekrandaki arama çubuğundan direkt olarak Google Assistant’ı açabilme özelliği olmuş. Tabi ki istemezseniz bu seçenek Nova ayarlarından kapatılabiliyor.

Görünüşe göre bu yeni özellik Pixel’in Google Assistant’ı açmak için kullandığı metodu kullanmıyor ancak buna en yakın tecrübeyi de Nova sağlıyor. Daha da önemlisi bu yeni özelliği kullanmanız için Nova Launcher’ın Prime versiyonunu satın almanız gerekmiyor. Yani isteyen herkes bu özellikten yararlanabilecek.

Güncellemeye eklenen başka özellikler ise Android Pie ile benzerlik gösteren uygulama animasyonları. Bunların dışında bazı sorunlar da bu güncellemeyle halledildiği için daha stabil bir Nova Launcher tecrübesi bekleyebilirsiniz.