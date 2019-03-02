Geçtiğimiz günün akşamında gelen büyük bir güncellemeyle birlikte Google Play Store’da yerini alan Nova Launcher'ın 6.0 sürümü, bir sürü yeni özelliği de beraberinde getirdi.

Nova Launcher’ın yeni sürümünün gelmesi uzunca bir süredir bekleniyordu. Kullanıcılara sade, şık ve kullanışlı bir arayüz sunan Nova Launcher, fazlasıyla tercih edilen bir arayüz.

Yeni güncellemeyle gelen özellikler şu şekilde oldu:

Geliştirilmiş ayarlar menüsü: Uygulama barı ayarları artık ana ekran menüsünde yer alıyor.

Nova Ayarları artık cihazınız içinden daha hızlı ulaşım için aranabilir hale geldi.

Daha fazla ikon eklendi.

Ana menü butonu ve diğer uygulama ikonlarının boyutlarını otomatik olarak eşit hale getirebileceksiniz.

Ana menüdeki arama çubuğu artık özelleştirilebilir.

Klasörler için yeni pencere modları eklendi.

Arama çubuğu artık varsayılan olarak Google veya Nova Ayarları'na atanabilir.

Klasörlerde yatay veya dikey geçiş yapabilme özelliği eklendi.

Uygulama ikonlarını yeniden boyutlandırmak için artık Nova Prime sürümüne ihtiyacınız yok.

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz şekilde, Nova Launcher resmi olarak 6.0 güncellemesine kavuştu. Bu yeni özelliklerle Nova, ücretsiz sürüm kullanıcılarının olanaklarını ve avantajlarını daha da arttırmış oldu.

Eğer siz de Nova Launcher'ı denemek isterseniz aşağıdaki linkten Google Play sayfasına ulaşabilirsiniz.