Nubia Red Magic 2 Duyuruldu - Fiyatı ve Özellikleri

Nubia'nin yeni oyun telefonu Red Magic 2, zengin bellek kapasitesi, güçlü işlemcisi ve gelişmiş soğutma sistemi ile resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, şirketin ikinci nesil oyun odaklı akıllı telefonu Red Magic 2’yi resmi olarak duyurdu. 10GB LPDDR4X RAM’i ve 256GB UFS 2.1 dahili depolama alanı ile sıradan bir amiral gemisine göre çok daha zengin bir bellek kapasitesi sunan cihaz, 2.8Ghz frekans hızına sahip Snapdragon 845 işlemcisi ile performans konusunda da beklentileri karşılamayı başarıyor.

Yeni Nubia Red Magic 2, performansı üst seviyede tutmak için biri hava biri sıvı olmak üzere çift soğutma sistemine sahip. Bu gelişmiş soğutma sistemi, işlemci sıcaklığını 13.2 °C’a kadar düşürerek cihaz performansının %70 daha yüksek olmasını sağlıyor. Red Magic 2, DTS 7.1 surround ses, 3D stereo ses, yapay zeka destekli gürültü engelleme, DTSX Ultra ve SMART PA amplifikatör ile oldukça yüksek ses kalitesi vadediyor.

Nubia, cihazın ekranı, bataryası ve kameraları ile ilgili detayları henüz paylaşmış değil ancak kısa süre içinde bu bilgilerin de ortaya çıkması muhtemel. Ayrıca şirketin açıklamasına göre Red Magic 2, Android’in son sürümü olan Android Pie ile kutudan çıkacak. Nubia Red Magic 2, 560 dolarlık (~3050 TL) fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak.