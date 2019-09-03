Red Magic 3s, Tüm AnTuTu Rekorlarını Alt Üst Etti

Nubia'nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 3s, AnTuTu'da ortaya çıktı. AnTuTu skorlarıyla bugüne kadarki rekorları alt üst etmeyi başaran Red Magic 3s, 5 Eylül'de Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak.

Çinli teknoloji üreticilerinden Nubia, oyuncular için geliştirdiği yeni akıllı telefonu "Red Magic 3s"in çalışmalarını tamamladı. Tanıtımına birkaç gün kala büyük bir jest yaparak Red Magic 3s'in bazı özelliklerini paylaşan Nubia, şimdi de bu güçlü oyuncu telefonunu AnTuTu testlerine soktu. Red Magic 3s'in AnTuTu skorları, bu telefonun adından sıkça söz ettireceğini gözler önüne seriyor.

AnTuTu veritabanında "NX629J_V1S" koduyla yer alan Red Magic 3s, bugüne kadarki tüm rekorları alt üst etti. Dilerseniz şimdi, toplam AnTuTu skoru 510 bin 496 olan Nubia Red Magic 3s'in test sonuçlarına detaylıca bakalım.

Red Magic 3s'in AnTuTu skorlarında, işlemcinin 147 bin 674 puan aldığı açıkça görülebiliyor. Nubia, bugüne dek Red Magic 3s'le ilgili herhangi bir işlemci bilgisi paylaşmadı ancak bu skor, Nubia'nin yeni oyuncu telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus işlemcisini kullanacağını gözler önüne seriyor. Bu işlemci, Adreno 640 GPU'yu da beraberinde getiriyor. Red Magic 3s'in GPU puanıysa 193 bin 366 olarak belirlenmiş durumda.

Nubia Red Magic 3s, bellek testlerindeyse 97 bin 414 puan almayı başarıyor. Bu sonuç, Nubia Red Magic 3s'in 12 GB RAM ve yüksek kapasiteli UFS 3.0 ve F2FS depolama sistemine sahip olacağını ortaya koyuyor.

Elbette bu değerler fazlasıyla önemli olsa da kimi zaman gerçeği yansıtmayabiliyor. Nubia Red Magic 3s'in bu skorların karşılığını ne kadar verebileceğini görmek içinse 2 gün daha sabretmemiz gerekiyor. Şirket, 5 Eylül'de Çin'in Şanghay kentinde düzenleyeceği etkinlikle yeni oyuncu telefonunu tüm özellikleriyle birlikte tanıtacak. Tanıtımın ardındansa telefon, ülke pazarlarına giriş yapmaya başlayacak.