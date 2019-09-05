Nubia'nın yeni oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3s, üstün özellikleriyle tanıtıldı. Sıvı soğutma teknolojisi ve dokunmatik tetikleriyle kullanıcıların ilgisini çeken telefon, 9 Eylül tarihinde Çin'de, ekim ayındaysa küresel olarak satışa çıkıyor.

ZTE'nin Nubia markası, yeni bir oyuncu telefonu çıkaracağı konusunda bir söz vermişti. Bu sözü tutan Nubia, Red Magic 3s isimli telefonunu duyurdu. 6,65 inçlik FHD+ HDR AMOLED bir ekrana ve 90 Hz'lik bir yenileme oranına sahip olan telefon, aynı zamanda Snapdragon 855+ işlemciye ve 12 GB'lık bir RAM'e sahip.

Depolama konusunda UFS 3.0 teknolojisini kullanan Nubia Red Magic 3s, 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle kullanıcıları karşılıyor. Bu denli güçlü bir telefonun ısınması işten bile olmadığı için bu konuda hassas davranan Nubia, sıvı destekli bir soğutma sistemini telefonun içerisine yerleştirerek termal performansı bir ileri seviyeye taşıyor.

Cihaz bir oyuncu telefonu olduğu için her türlü noktayı düşünen Nubia, telefonunun üst ve alt kısımlarına oyun kollarında bulunan tetik düğmelerine benzer bir sistem yerleştirerek oyunculara dokunmatik tetikler sunuyor. Bu dokunmatik alanlar kullanıcının istediği şekilde atanabiliyor. Tüm bunların yanı sıra oyuncu kelimesinin geldiği herhangi bir cihazın olmazsa olmazı olan RGB ışıklandırma, Nubia Red Magic 3s'te de mevcut.

Telefonun arka kamerası, Sony'nin 48 MP'lik IMX586 sensörünü kullanıyor. Ön tarafta da 16 MP'lik bir kamerayı tercih eden Nubia, ön tarafa bakan iki adet hoparlörü de ön panelde bulunduruyor. 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olan telefon aynı zamanda 27 W'lık bir hızlı şarjı da destekliyor.

Nubia Red Magic 3s teknik özellikleri:

6,65 inç (2.340×1.080 piksel) Full HD+ 19,5:9 AMOLED ekran, 90 Hz yenileme oranı, 430 nit parlaklık

Sekiz çekirdekli Snapdragon 855+ (1xKryo 485 2,96 GHz + 3xKryo 485 2,42 GHz + 4xKryo 385 1,8 GHz) 7 nm Mobile Platform, 675 MHz Adreno 640 GPU

8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB (UFS 3.0) dahili depolama / 12 GB LPDDR4x RAM + 256 GB (UFS 3.0) dahili depolama

Android 9.0 (Pie) tabanlı Redmagic OS 2.1

Çift SIM (nano + nano)

48 MP arka kamera, 1/2,0 inç Sony IMX586, 0,8 μm piksel boyutu, f/1,75 diyafram açıklığı, çift LED flaş

16 MP ön kamera, f/2,0 diyafram açıklığı

Parmak izi okuyucu

3,5 mm kulaklık girişi, Stereo hoparlörler, DTS:X

Boyutlar: 171,7×78,5x9,65 mm; Ağırlık: 215 g

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

5.000 mAh batarya, 27 W QC4.0, USB-PD hızlı şarj

Fiyat

Nubia Red Magic 3s siyah, alev kırmızısı ve gümüş renk seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak ve 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamaya sahip olan giriş modelinin fiyatı 419 dolar (yaklaşık 2.385 TL) olacak. 12 GB RAM + 256 GB dahili depolamaya sahip olan modelse 531 dolarlık (yaklaşık 3.025 TL) bir fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 9 Eylül'de Çin'de satışa çıkacak olan Nubia Red Magic 3s, Ekim ayında küresel olarak satışa çıkacak.