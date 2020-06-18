Nubia Red Magic 5G Lite - Fiyatı ve Özellikleri

Nubia'nın yeni telefonu Red Magic 5G Lite Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor. Şu an İspanya'da Vodafone aracılığıyla satışa çıkan cihazın diğer ülkelere gelip gelmeyeceğiyse henüz bilinmiyor.

Çin merkezli telefon üreticisi ZTE'nin bünyesinde barındırdığı Nubia, sektörde kısa sürede oldukça güçlü bir konuma ulaştı. Avrupa pazarında amiral gemisi olarak satışa sunduğu Redmi Magic 5G'nin alt modeli olan Nubia Red Magic 5G Lite, Avrupa'da raflardaki yerini almaya başladı. Şimdilik sadece İspanya'da satışa çıkan telefon, Vodafone operatörü aracılığıyla satılıyor.

Yeni cihaz, dış görünüş açısından hâlihazırda satışta olan Redmi Magic 5G'yi andırsa da iki cihazın özellikleri arasında oldukça büyük farklar bulunuyor. Red Magic 5G Lite, 6,65 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranı kullanıcılara sunuyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik hızıyla oldukça etkili bir ekran performansı sunmayı hedefliyor.

Nubia Red Magic 5G Lite, gücünü Snapdragon 765G'den alıyor:

Nubia'nın daha önceki telefonlarından alışık olduğumuz üzere Red Magic 5G Lite'ta da parmak izi sensörü ekranın içine konumlandırılmış durumda. Cihazın içinden bahsetmek gerekirse Nubia'nın yeni telefonu gücünü Snapdragon 765G işlemciden alıyor. Redmi Magic 5G'de Snapdragon 865 kullanıldığını göz önüne alırsak işlemcide bir düşüş söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Snapdragon 765G işlemciye, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra telefonda 5.100 mAh kapasitede bir batarya yer alıyor. Büyük denilebilecek bu batarya, 18 W hızlı şarjla desteklenmiş durumda. Red Magic 5G Lite, kutudan Android 10 tabanlı Nubia UI 8.0 işletim sistemiyle çıkıyor.

Cihazın kamerasından bahsetmek gerekirse Red Magic 5G Lite arka tarafta dörtlü kamera kurulumunu bünyesinde barındırıyor. Bu dörtlü kamera kurulumu; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra genişlik sensörü, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Bununla birlikte ön tarafta da 8 MP'lik bir kamera cihazda yerini almış durumda.

Nubia Magic 5G Lite Özellikleri:

Ekran: 6,65 inç FHD+ AMOLED

6,65 inç FHD+ AMOLED İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Nubia UI 8.0

Nubia UI 8.0 Renkler: Siyah, Beyaz ve Mavi

Siyah, Beyaz ve Mavi Boyutlar: 171,7 x 78,5 x 9,1 mm

171,7 x 78,5 x 9,1 mm Ağırlık: 210 g

Nubia Magic 5G Lite fiyatı:

Telefonun İspanya'da Vodafone aracılığıyla satışa çıktığını belirtmiştik. Vodafone, bu telefon için aylık 17 euroluk bir bedel belirlemiş durumda. Bu ödemenin 36 aylık bir ödeme planına özel olduğunu ekleyelim; dolayısıyla telefonun fiyatı 612 euroya denk geliyor.