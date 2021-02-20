Geliştirdiği yüksek performans sunan oyuncu telefonlarıyla kendine akıllı telefon sektöründe yer edinmeyi başaran Nubia, yeni telefonu Red Magic 6'nın lansman tarihini paylaştı.

Oyuncular için ürettiği akıllı telefonlarıyla büyük beğeni toplayan Nubia, yakında yeni oyuncu telefonu Red Magic 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak 2020'nin ortalarında Red Magic 5S ile büyük beğeni toplayan Nubia, Red Magic 6 ile ilgili de heyecanı yüksek tutuyor.

Bir süredir lansman tarihi merakla beklenen Red Magic 6, Nubia tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Mart tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlik ile özellikle mobil oyun severlerin beğenisine sunulacak. Telefon Çin'de Pro ve Lite olmak üzere iki farklı versiyon ile satışa sunulacak.

Nubia Red Magic 6 ne gibi özelliklerle gelecek?

Esas odağında mobil oyunculara iyi bir oyun deneyimi sunmak olan Red Magic 6, bunu başarmasını sağlayacak yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncuların en büyük sorunlarından olan ısınmaya çözüm olarak güçlü bir fan sistemi ile gelecek olan Red Magic 6 ve çok daha yüksek bir soğutma performansı sağlayacak.

Telefon aynı zamanda dokunma örnekleme ve yenileme hızı yüksek bir ekran ile karşımıza çıkacak. Red Magic 6'nın ekran yenileme hızı 144 Hz iken dokunma örnekleme hızı ise 480 Hz olacak.

Gücünü Snapdragon 888 işlemciden alacak olan Red Magic 6, 120W hızlı şarj desteği de sunacak. Nubia aynı zamanda daha gelişmiş bir oyun deneyimi için Red Magic 6'da Tencent ile işbirliği yapmış durumda. Telefonun olası satış fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.