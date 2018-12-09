Nubia Red Magic Mars'ın Satışları 2019'da Başlayacak

Nubia'nın herkesin merakla beklediği yeni oyun telefonu Red Magic Mars, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı ancak tüm dünyada piyasaya ne zaman dahil olacağına dair net bir bilgi verilmedi.

Mobil oyunculuğun yükselişte olduğu son dönemde, oyuncular için daha güçlü alternatif telefonlar üretilmeye başlandı. ZTE’nin alt markası olan Nubia da bu yarışa dahil olanlardan ve geçtiğimiz günlerde yeni telefonu Nubia Red Magic Mars'ı tanıttı.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden alan telefon, 10GB’a kadar RAM seçeneği sunuyor. Cihaz aynı zamanda sıcaklığını büyük oranda düşürmesine yardım eden çift soğutma sistemine sahip. Özellikleriyle dikkat çeken telefon tanıtılmasının ardından Çin'de satışa sunulmuştu ancak şirket telefonun dünya pazarına ne zaman gireceğine dair bir açıklama yapmamıştı.

Nubia'dan gelen en son haber ise bu konuya açıklık getirdi. Özellikle mobil oyun düşkünlerinin merakla beklediği telefon, Nubia'nın açıklamalarına göre 2019'ûn ilk çeyreğinde tüm dünyada satışa sunulacak. Şirketin ilk olarak Avrupa'ya yöneleceği düşünülüyor ancak Amerika ve Asya pazarında da etkili olması bekleniyor.