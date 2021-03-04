Bugün oyuncular için yeni Red Magic 6 akıllı telefon serisini tanıtan Nubia, aynı etkinlikte ilk akıllı saati Red Magic Watch'ı da duyurdu. Klasik saat tasarımını taşıyan akıllı saat, özellikle fiyat etiketiyle ilgi çekecek gibi duruyor.

Bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni oyuncu telefonu serisi Red Magic 6'yı tanıtan Nubia, yalnızca telefon modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, etkinlikte bir de kendisi için yepyeni bir ürün olan akıllı saatini de tanıttı. Nubia'nın akıllı saat sektörüne 'merhaba' dediği Red Magic Watch, ilgiyi üstüne çekmeyi başardı.

Nubia Red Magic Watch, günümüz akıllı saatlerine göre pek de özgün bir tasarımla gelmedi. Klasik akıllı saat tasarımını taşıyan Nubia Red Magic Watch, daha çok tasarımıyla değil, fiyat etiketiyle kullanıcıların gözdesi olmayı hedefliyor. Gelin, akıllı saatin detaylarına inelim.

Nubia Red Magic Watch neler sunuyor?

Nubia'nın ilk akıllı saati, beraberinde 1,39 inçlik AMOLED retina ekranı getirdi. 454 x 454 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran, metal alaşımlı kasanın üstünde yer alıyor. Ekranın etrafında da çerçeveye kazınmış bir takimetre yer alıyor. Akıllı saatin kasası, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Akıllı saati satın almak isteyen kullanıcılar, kasa renginin yanı sıra saat kordonu için de seçeneklerle karşılaşıyor. Silikon veya deri malzeme seçiminin yanı sıra kordonlar, farklı renk seçenekleriyle saate takılabiliyor. Akıllı saatin arayüzünde bulunan görsel de kullanıcıların istediği görseller ile değiştirilebiliyor.

50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık garantisi sunan Nubia Red Magic Watch, futbol, koşu, bisiklet, yürüyüş, basketbol, yoga ve daha birçok sporun yer aldığı 16 farklı spor moduna sahip. Saatte yer alan futbol modu, barındırdığı sıcaklık haritasıyla oyundaki en aktif pozisyonlarınızı da size gösteriyor.

Sony CXD5605 GNSS alıcısıyla birlikte gelen saat, GPS, QZSS ve Beidou uydu konumlandırma özelliklerini sunuyor. Saat, Goodix GH3011 sağlık sensörüyle kalp atış hızınızı ve kandaki oksijen seviyenizi de ölçebiliyor. Oksijen seviyesi, saatin kullanıcısı uyurken dahi takip ediliyor. Son olarak akıllı saat, tek şarjla 15 gün kullanım süresi sunuyor.

Nubia Red Magic Watch fiyatı:

11 Mart günü satışa çıkacağı açıklanan Nubia Red Magic Watch, Çin'de 5 farklı modelle satışa çıkacak. Bu modellerin silikon kordona sahip olanları 599 yuan (680 TL), deri kordona sahip olanlarıysa 699 yuanlık (800 TL) fiyat etiketini taşıyacak. Şirketin 16 Mart'ta düzenleyeceği küresel etkinliğinde yeni akıllı saati de görmeyi bekleyebiliriz.