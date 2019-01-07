Son dönemin gündemde olan akıllı telefon üreticileri Nubia ve Lenovo, yarın itibariyle CES 2019'da olacak.

2018 yılında oldukça yenilikçi akıllı telefonlarını tanıtan Nubia ve Lenovo, yeni model akıllı telefonlarını tanıtmak üzere yarından itibaren CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacaklarını doğruladı. Dün itibariyle katılımcılarını ağırlamaya başlayan CES 2019 Fuarı'nın toplamda 3 gün daha sürmesi bekleniyor.

Las Vegas'da gerçekleşen CES 2019 Fuarı'nda Lenovo; geçen ay detayları ortaya çıkan Lenovo Z5s akıllı telefonunu tanıtacak. Lenovo'nun ilk 3 arka kameralı akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Lenovo Z5s; 6.3 inçlik, 1080x2340 çözünürlüğünde, su damlası çentikli, 19.5:9 en-boy oranında, %83.5'lik ekran-gövde oranında, 409 PPI, LTPS IPS LCD ekrana sahip olurken; gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden alacak.

Özellikle 3 adet arka kamerasıyla öne çıkarılan Lenovo Z5s'in kamera modülü; f/1.8 diyafram açıklığında 16MP çözünürlüğünde, geniş açılı ana kamera, 2x yakınlaştırmalı 8MP çözünürlüğünde telefoto kamerası ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşuyor. Cihazın arka tarafında aynı zamanda parmak izi okuyucu da bulunuyor. 3.000mAh batarya kapasiteli Lenovo Z5s'in selfie kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığına ve 16MP çözünürlük değerlerine sahip.

CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılım gösterecek Nubia ise oyuncular için özel olarak üretilmiş Nubia Red Magic Mars akıllı telefonuyla gümbür gümbür geliyor. Yeni nesil oyuncu telefonu olarak tanıtılacak olan Red Magic Mars; 6 inçlik, 1080x2160 çözünürlüğünde, 18:9 en-boy oranında, 402 PPI, %78.3'lik ekran-gövde oranında, LTPS IPS LCD ekrana sahip olmasının yanında Qualcomm'un Snapdragon 845 gibi oldukça güçlü bir işlemcisiyle çalışıyor.

Cihazın; 6GB RAM ve 64GB depolama, 8GB RAM ve 128GB depolama, 10GB RAM ve 256GB depolama olmak üzere 3 çeşidi bulunuyor. Arka tarafında yer alan 16MP çözünürlüğünde tek ve ana kamera ve ön tarafında yer alan 8MP çözünürlüğünde selfie kamerası, cihazı kamera performansında geri bırakacak gibi gözükse de Nubia'nın bu telefonu oyuncular için üretmiş olması bunun üzerini örtecek gibi gözüküyor. Nubia'nın açıklamasına göre cihaz, direkt olarak dünya genelinde satın alınabilir şekilde tanıtılacak.