Nubia'nın yeni telefonunun özellikleri belli oldu.

Nubia X adıyla tanıtılması beklenen Nubia NX616J telefonu, Geekbench Benchmark platformunda görüldü. Yapılan listede telefon hakkındaki önemli özellikler listelendi.

Nubia NX616J’nin Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Cihaz, gücünü 6 GB RAM’in yanı sıra Snapdragon 845 çipsetinden alacak. Geekbench benchmark listelerinde genellikle aynı özellikleri taşıyan cihazın özellikleri az çok belli olmuş durumda. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi cihaz tek işlemci testinden 2108, çoklu işlemci testinden ise 7275 puan aldı. Başka bir testte ise bu sayılar 2318 ve 7988’e çıkabiliyor.

Nubia, yeni telefonunu tanıtmak için 31 Ekim tarihinde bir lansman düzenleyeceğini açıklamıştı. Bazı söylentiler Nubia Z18s telefonunu tanıtacağını söylese de lansman posteri Nubia X’in tanıtılacağını söylüyor. Çinli benchmark platformu Master Lu, telefonun 8 GB’lık bir versiyonunun olacağını da aktarmış durumda. Cihazın tüm özellikleri geçtiğimiz ayda TENAA’da paylaşılmıştı.

Nubia NX616J’nin TENAA’daki listesinde cihazın Full HD+ 2280 x 1080 çözünürlükte 6,26 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilmişti. Cihaz aynı zamanda HD+ 7210 x 1520 çözünürlüğünde 5,1 inçlik bir arka ekrana sahip olacak.

Cihazda ön kamera bulunmuyor ancak arka ekranı sayesinde çift kamerasını da selfie çekmek için kullanabilirsiniz. 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonun 8 GB RAM ile gelmesi beklenirken 64 GB depolama alanına sahip olan telefonun da 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 3,800 mAh bataryaya sahip olacak telefon içerisinde Android 8.1 Oreo işletim sistemini barındıracak. Şu an için cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi yok.