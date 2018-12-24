Yeni Zelanda özerkinde bulunan ve dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Tokelau, dünyanın en fazla internet sitesi uzantısına sahip ülkesi konumunda.

Eğer nüfusundan ve yaygınlığından ötürü dünyanın en çok kullanılan domain uzantısının Çin'in resmi uzantısı olan ".cn" olduğu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. 1996 yılında kurulan ve 2002 yılından beri isteyen herkese ücretsiz alan adı sağlayan Tokelau isimli ülke, bu alanda dünya birincisi konumunda.

Bugün dünya üzerinde, Çin'in .tk uzantısıyla biten internet sitesi sayısı tam 20.8 milyon adet. Ancak bu alanda geçtiğimiz yılın rakamlarına göz atınca karşımıza 400.000 fark atarak 21.2 milyon alan adı sağlayan, ismi dahi duyulmamış bir ülke çıkıyor: Tokelau.

Yeni Zelanda yakınlarında kurulan bu ada, aslında ülkenin reklamını yapmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla başlayan bir proje. Siz de muhtemelen bu başarının gerekçesini merak ediyorsunuzdur. Öncelikle bu hizmet tamamı ile ücretsiz. Siz de şu an buraya tıklayarak siteye giriş yapabilir, alan adının uygunluğunu kontrol ettikten 1 dakika sonra istediğiniz herhangi bir linke yönlendirebilirsiniz.

Gördüğünüz üzere oldukça zekice düşünülmüş ve milyonlarca dolar harcanarak dahi yapılamayacak enfes bir reklam projesine imza atılmış. Dot.Tk projesi yaklaşık 20 yıldır sürüyor ve yakın zamanda tahtını Çin'e teslim etmeyi hiç ama hiç düşünmüyor.