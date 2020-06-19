Numaradan İsim Sorgulama Nasıl Yapılır? (Ücretsiz)

Telefon numaranızı ele geçiren kişiler tarafından sık sık aranıyor ve arayanın kim olduğunu bilmiyorsanız bu çok rahatsız edici olabilir. Sizin için numaradan isim sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılır sorusunu yanıtladık.

Cep telefonu numaralarımızı ister istemez bazı kişi ve kurumlarla paylaşıyoruz. Fakat telefon numaralarımız, bazı kurumlar ve internet siteleri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılabiliyor ya da buralardan ele geçiriliyor. Bunun sonucunda tanımadığımız kişiler tarafından istenmeyen aramalara maruz kalabiliyoruz. Numaradan isim sorgulama işlemi yaparak, sizi arayan kişinin kim olduğunu bulabilir ve istenmeyen aramaların önüne geçebilirsiniz.

Abonesi olduğunuz GSM operatörüne göre numaradan isim sorgulama işlemini SMS yoluyla ya da internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde numaradan isim sorgulama işlemi için geliştirilen pek çok farklı mobil uygulamadan birini de kullanabilirsiniz. Sizin için operatörlere göre numaradan isim sorgulama işleminin nasıl yapılacağını anlattık ve bu konuda geliştirilen güvenilir mobil uygulamaları listeledik.

Numaradan isim sorgulama işlemleri:

Numaradan isim sorgulama işlemleri için kullanabileceğiniz pek çok farklı yöntem var. SMS, internet sitesi ya da mobil uygulama yöntemlerinden birini tercih edebilirsiniz. 118 ile başlayan bilinmeyen numara hatlarını tercih ederseniz yüksek meblağlar ödeyebileceğinizi unutmayın.

Vodafone numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Telefonunuzun Mesajlar bölümünü açın.

Telefonunuzun Mesajlar bölümünü açın. Adım #2: Yeni bir mesaj sayfası açın.

Yeni bir mesaj sayfası açın. Adım #3: Metin bölümüne KIM boşluk 5XXXXXXXXX olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5XXXXXXXXX olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın. Adım #4: Mesajın alıcı bölümüne 7048 numarasını yazın ve mesajı gönderin.

Mesajın alıcı bölümüne 7048 numarasını yazın ve mesajı gönderin. Adım #5: Sorguladığınız numaranın kime ait olduğu kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Vodafone numaradan isim sorgulama işlemi için tek bir SMS göndermeniz yeterli. Vodafone şu an için abonelerinden bu işlem için ekstra bir ücret talep etmiyor. Eğer bu yöntem ile sonuç alamadıysanız alternatif yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Turkcell numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Telefonunuzun Mesajlar bölümünü açın.

Telefonunuzun Mesajlar bölümünü açın. Adım #2: Yeni bir mesaj sayfası açın.

Yeni bir mesaj sayfası açın. Adım #3: Metin bölümüne KIM boşluk 5XXXXXXXXX olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5XXXXXXXXX olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın. Adım #4: Mesajın alıcı bölümüne 2200 numarasını yazın ve mesajı gönderin.

Mesajın alıcı bölümüne 2200 numarasını yazın ve mesajı gönderin. Adım #5: Sorguladığınız numaranın kime ait olduğu kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Turkcell numaradan isim sorgulama işlemini tıpkı Vodafone’da olduğu gibi SMS ile gerçekleştirebilirsiniz. Fakat Turkcell, numaradan isim sorgulama işlemi için kullanıcılarından 4.50 TL işlem ücreti alıyor. Bunun yerine ücretsiz alternatifleri tercih edebilirsiniz.

Türk Telekom numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Telefonunuzun arama ekranını açın.

Telefonunuzun arama ekranını açın. Adım #2: *100# numaralarını tuşlayın ve arama yapın.

*100# numaralarını tuşlayın ve arama yapın. Adım #3: İşlemler menüsü açılacak.

İşlemler menüsü açılacak. Adım #4: Menüden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ni açın.

Menüden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ni açın. Adım #5: Buradan isim ya da numara ile sorgulama yapabilirsiniz.

Türk Telekom numaradan isim sorgulama işlemi için yukarıdaki adımları takip edebilir ya da 11855 numaralı hattı arayarak Türk Telekom Bilinmeyen Numaralar Servisi’ne ulaşabilirsiniz. İsimden numara sorgulama yapmak istiyorsanız Türk Telekom’un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türk Telekom internet sitesi üzerinden yaptığınız isimden numara sorgulama işlemleri ücretsizdir. 11855 numaralı hattı arayarak yapılan görüşmeler dakika başı 1.60 TL, *100# yöntemini kullanarak yapılan sorgulamalar ise mesaj başı 1.60 TL olarak belirlenmiş bir ücrete sahip.

Numara sorgulama yapabileceğiniz uygulamalar (Android):

Arayan Kimliği ve Numara Bulucu

True ID Caller Name

Whoscall

Simpler

UpCall

Sync.ME

Telefon Numarası Bulucu

Arayan Kimliği ve Numara Bulucu

10 milyondan fazla kez indirilen Arayan Kimliği ve Numara Bulucu mobil uygulaması, Google Play’de numaradan isim sorgulama uygulamaları arasında en popüler olanlardan bir tanesi. Uygulama üzerinden yalnızca cep telefonu ve sabit hat numaralarını değil, yüzlerce farklı ülkenin telefon numaralarını da sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda uygulama, kullanıcılarına numara engelleme seçeneği de sunuyor.

True ID Caller Name

Toplamda 5 milyondan fazla indirilen True ID Caller Name mobil uygulaması, Google Play’deki en popüler numara sorgulama ve arama denetleme uygulamalarından bir tanesi. Uygulama üzerinden yalnızca numara sorgulama değil, anlık olarak arayan yabancı numaraların kime ait olduğunu da görebilir ve dilediğiniz numara ile ilgili engelleme işlemi yapabilirsiniz.

Whoscall

Google Play’de Editörün Seçimi listesine giren başarılı numara sorgulama uygulamalarından biri olan Whoscall, bugüne kadar 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. Mobil uygulama yalnızca numaradan isim sorgulama işlemi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına tüm arama işlemlerini kolayca düzenleyebilecekleri detaylı özellikler de sunuyor.

Simpler

5 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Simpler, gelişmiş bir rehber uygulaması. Mobil uygulama arayüzü sayesinde rehberinizdeki kişi listeleri üzerinde tam hakimiyet kurabilirsiniz. Oldukça geniş bir numara arşivine sahip olan Simpler’de numara sorgulama işlemi yapabilir, numaranın sahibini öğrendikten sonra dilerseniz numarayı kolayca engelleyebilirsiniz.

UpCall

UpCall, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen bir numara sorgulama ve arama denetleme uygulamasıdır. Mobil uygulama ile numara sorgulama, numara engelleme gibi işlemlerin yanı sıra farklı çağrı işlemleri de yapabilirsiniz. UpCall, arayan tanımadığınız numaraların kime ait olduğunu anlık olarak da gösterebiliyor.

Sync.ME

Sync.ME mobil uygulaması sayesinde telefonunuza istemediğiniz hiçbir çağrı almayacaksınız. Uygulamanın kara listesine dilediğiniz numarayı ekleyerek sizi aramalarını hatta mesaj atmalarını engelleyebilirsiniz. Akıllı çağrı kaydı ve favoriler bölümleri sayesinde telefonunuzun rehberini daha verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Telefon Numarası Bulucu

Telefon Numarası Bulucu, kullanıcılarına bir numara sorgulama hizmetinden çok daha fazlasını sunuyor. Uygulama sayesinde numaradan isim sorgulama işlemi yaptığınız telefon numarasının sahibi bulmakla kalmıyor, kişinin kaydedilmiş son konumunu da harita üzerinde görebiliyorsunuz. Kara liste ve rehber yönetimi fonksiyonlarını kullanarak rehberiniz üzerinde tam hakimiyet sahibi olabilirsiniz.

Numaradan isim sorgulama ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

Telefonunuza olur olmadık zamanlarda aramalar alıyorsunuz ve bu durumdan son derece rahatsızsınız. Elbette, numaranın sahibini bulmak ve numarayı engellemek mutlaka yapılması gereken işlemler ama bu işlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Öncelikle 118 ile başlayan bilinmeyenler numaralar servislerinin dakika başı ücretlerinin bütçenize uygun olduğundan emin olun. Aynı şekilde SMS ile numaradan isim sorgulama işlem ücretlerinin de astronomik olmadığını gerekirse GSM operatörünüz ile görüşerek teyit edin.

Mobil uygulama mağazalarında onlarca farklı numara sorgulama uygulaması göreceksiniz. Bunlar arasında işe yaramayan hatta tek amacı sizin kişisel bilgilerinizi ele geçirmek olan mobil uygulamalar var. Numara sorgulama uygulamasını indirmeden önce kaç kişi tarafından indirildiği, kaç puan aldığı gibi bilgileri inceleyerek mobil uygulamanın sayfasında göreceğiniz yorumları okumayı unutmayın.

Güvenerek indirdiğiniz bir mobil uygulamanın bile erişim izinlerine dikkat etmelisiniz. Rehberiniz ya da konumunuz gibi temel bilgilere elbette erişim izni verebilirsiniz ama bir numara sorgulama uygulaması galerinize, kameranıza ya da mikrofonunuza neden erişmek istesin?

Sizin için numaradan isim sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık. Aradığınız sorgulama sonucuna ulaşmak için anlattığımız alternatif yöntemleri deneyebilir ve güvenilir mobil uygulamaları tercih edebilirsiniz.