Nusr-Et Çalışanlarının Alev Şovu Üç Turisti Yaraladı

Etiler'de bulunan Nusr-Et restoranı çalışanlarının yaptığı alev şovunda Mi Store Çekya CEO'su Viktor Hajicek'in de aralarında bulunduğu üç turist yaralandı.

Nusret Gökçe’ye ait, Etiler’de bulunan Nusr-et adlı et lokantasında yapılan alev şovu dehşet saçtı. Önceki gün, lokantanın iki çalışanı akşam saatlerinde bar kısmında alev şova başladı. Çalışanlardan biri elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi masanın üzerindeki alana dökmek istediği sırada çıkan alevler çalışanın elindeki bidona sıçrayıp aniden etrafa yayıldı.

Olayda, Xiami’ye bağlı Mi Store'un Çekya’daki kurucusu ve CEO’su Viktor Hajıcek, Krisryna Tresnakova, İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim çeşitli yerlerinden yara aldılar.

Alevler, Viktor Hajicek ile birlikte barda bulunan Kristyna Tresnakova’nın kıyafetine sıçradı. Aniden tutuşan kadına Hajicek ve olay sırasında orada bulunanlar yardım etti. Buna rağmen Tresnakova’nın vücudunda yanıklar oluşmasının önüne geçilemedi. İş adamı Viktor Hajicek, olay hakkında “Kâbus gibi bir gece geçirdik. Olaydan hemen sonra bir hastaneye gittik. Bende de bir takım yanıklar var ama kız arkadaşım Kristyna benden çok daha kötü durumda. Olay henüz yeni, şu anda daha fazla bilgi veremiyorum. Kabus gibi bir geceydi ve hala devam ediyor” dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı üç turist, tedavileri tamamlandıktan sonra polise ifade vererek restoran sahibinden ve çalışanlardan şikâyetçi oldu.