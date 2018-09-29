Nusret, Yanan Turist Skandalıyla İlgili Açıklama Yaptı

Nusret’in Etiler’deki lüks et lokantasında görsel şov sonucu iki kişi yaralanmıştı. Şovla ilgili açıklama yapan Nusret Gökçe “Görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk” dedi.

Etiler’de bulunan Nusr-Et lokantasında yapılan alevli görsel şovda alevlerin kontrolden çıkması sonucunda alevler, restoranda bulunan Xiaomi Çekya CEO'su Viktor Hajicek ve 2 diğer turisti yaraladı. Toplamda beş kişinin yaralanmasıyla son bulan görsel şovun ardından Nusret’in açıklaması şu şekilde oldu:

“Değerli dostlarım, dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimiz İstanbul'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım.”

Misafirlerine verdiği önemi de “Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz” açıklamasıyla dile getiren Nusret, görsel şovlarını süresiz olarak durdurmasındaki sebebi şu şekilde açıkladı:

“Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir.”

Etiler'de bulunan Nusr-et restoranında Mi Store Çekya CEO'su Viktor Hajicek, Krisryna Tresnakova, Alexandros Severis ve Mohammed Khamis Salim isimli turistler yanma sonucunda yaralandı. Hajicek'in sevgilisi Krisryna Tresnakova'nın kıyafetine sıçrayan ateş, genç kadında ciddi yanıklar oluşturdu.