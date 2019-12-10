Nvidia, "DIB-R" isimli yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. Bu yapay zeka, 2 boyutlu fotoğrafların analiz edilip 3 boyutlu modeller haline getirilmesine yardımcı oluyor. Nvidia, bu yapay zeka teknolojisinin robotik ve video oyun sektörüne önemli yenilikler getireceğine inanıyor.

Yapay zeka teknolojileri, her geçen gün biraz daha hayatımızın içerisine yerleşiyor. Teknoloji üreticileri, son dönemlerde yapay zeka teknolojilerine ciddi bir bütçe ayırıyorlar ve bu bağlamda yapay zekadan faydalanan yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Şimdi ise Nvidia, yapay zeka teknolojilerinin neler yapabileceğini gösteren bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, iki boyutlu fotoğrafların üç boyutlu modellere dönüştürülmesini sağlıyor.

Nvidia'nın "DIB-R" olarak isimlendirdiği bu yeni yapay zeka teknolojisi, aslında gözlerimizin çalışma prensibi gibi çalışıyor. Yapay zeka, herhangi bir nesnenin (kuş, sebze, meyve ya da herhangi bir cisim) 2 boyutlu fotoğrafını analiz ediyor ve bu analizlerin sonucunda 3 boyutlu modeller oluşturuyor. Nvidia tarafından yapılan açıklamalara göre bu teknoloji, pek çok alanda fayda sağlayacak.

Nvidia'nın yeni yapay zekasıyla oyun grafikleri de iyileşecek

Nvidia'ya göre DIB-R teknolojisi, özellikle robot ve video oyun sektörüne yardımcı olacak. Çünkü bu teknolojinin tam olarak işlevsel olmasıyla birlikte geliştiriciler, kalemleriyle çizdikleri tasarımları milisaniyeler içerisinde 3 boyutlu modeller haline çevirebilecekler. Böylelikle de video oyun sektörü için işler, bir hayli kolaylaştırılmış olacak.

Yapılan açıklamalara göre bu teknolojinin robotik teknolojileri üzerindeki etkileri de azımsanamayacak seviyede. Çünkü Nvidia yetkilileri, DIB-R teknolojisinin robotlara entegre edilebilmesiyle birlikte, robotların gerçek dünyayı çok daha iyi bir şekilde algılayabileceğini düşünüyorlar. Ancak elbette robotlara bu özelliğin kazandırılabilmesi için, hala uzun bir çalışmanın yapılması gerekiyor.

Nvidia'nın yeni yapay zeka teknolojisi, sadece robotik ve video oyun sektörünü etkilemeyecek. Nvidia yetkilileri, bu teknolojinin tüm mobil uygulamaları da değiştirebileceğine inanıyorlar. Örneğin yetkililer; bu özelliğin Google'ın Haritalar hizmetine yeni bir sayfa açabileceğini ayrıca resim ve çizim odaklı uygulamaların bambaşka deneyimler sunabileceğine inanıyorlar.