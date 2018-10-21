Nvidia ile AMD ekran kartları arasında yaşanan fanatik tartışmalar geçen sene can almıştı. Yaşanan cinayetin dava sonucu sonunda belli oldu.

Ülkemizde ve dünyada en çok tartışılan konulardan birisi bilgisayar kıyaslamalarıdır. İşlemci söz konusu olduğunda Intel vs AMD üzerinde geçen bu tartışma konusu, ekran kartı altında Nvidia ile AMD’nin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Ülkemizde bu kavgalar daha çok tatlı atışmalar şeklinde gerçekleşirken Rusya’da geçen sene bu tartışma ölümle sonuçlanmıştı.

37 yaşındaki Aleksander Trofimov ve Evgeny Lylin arasında süregelen ekran kartı kavgasında AMD’nin daha iyi olduğunu iddia eden Evgeny Lylin, Trofimov tarafından öldürüldü. Tartışma öncesinde alkol aldığı belirlenen Trofimov, arkadaşının cansız bedenini 11 kez bıçakladı.

İlk çıktığında büyük ses getiren bu olayın mahkeme sonucu sonunda belli oldu. Rusya Mahkemesi Aleksander Trofimov’a cinayet suçundan 9.5 yıl hapis cezası verdi. Ülkemizde ve dünyada bu tarz kavgalardan dolayı insanların zarar görmemesini temenni ediyoruz.

Nvidia - AMD Ekran Kartı Mücadelesinde Galip Kim?

Ülkemizde iki ekran kartı firması arasında bir denge bulunsa da uluslararası pazarda Nvidia’nın AMD’ye karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. AMD, bu açığını daha çok fiyat - performans kartlarla kapatmaya çalışırken, Nvidia yeni RTX ekran kartlarıyla piyasayı yeniden egale edecek gibi görünüyor.