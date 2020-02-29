NVIDIA’nın Yeni Nesil GPU’larının Geekbench Sonuçları

NVIDIA’nın yeni nesil grafik işlemcilerine ait olduğu öne sürülen iki benchmark testi Twitter’da ortaya çıktı. NVIDIA’nın bu yeni ekran kartları, TITAN RTX’leri utandıracak performanslara sahip.

NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarıyla pazardaki gücünü korumayı amaçlıyor. Firmanın bir sonraki grafik işlemcileri muhtemelen Ampere adıyla anılacak. Yeni seri kartların çıkış tarihleri yaklaştıkça haklarında da daha fazla bilgi ve söylenti ortaya çıkıyor.

Twitter’da _RoGame hesabından paylaşılan iki yeni benchmark skoru, yeni kartların gücünü gösteriyor. Geekbench skorları her zaman için gerçek performansı yansıtmasa da oldukça güçlü göstergelerdir. Test sonuçlarına göre yeni kartlar, TITAN RTX’lerden %40 daha güçlü olacak.

Yeni NVIDIA grafik kartları Geekbench 5’te yer aldı

İlk GPU, 7552 CUDA çekirdeklere ve 118 SM’e sahip olacak. Testte kullanılan GPU, 1.11 GHz olarak belirlendi. Bu da 16.7 Teraflop işlem gücü anlamına geliyor. Tabii ki bu bilgiler doğruysa, esas bomba bu olmayacak.

NVIDIA’nın bu kartı 8192 CUDA çekirdeğe sahip olacak ve belleği de 24 GB olacak. Geekbench’in testlerinde bu rakamları doğru olarak ölçüp ölçmediği bilinmiyor. Geekbench testinde 184096 gibi inanılmaz bir sonuç elde eden bu kart, TITAN RTX’ten %40 daha yüksek performansa sahip. Kaldı ki bu testlerdeki hızlar, kartların sahip olacakları nihai hız değil ve overclock da her zaman bir ihtimal oluyor.

RTX 2080 Ti’a rakip geliyor

Diğer kart ise 6912 CUDA çekirdek ve 108 SM ile geliyor. Daha zayıf olan bu varyantın hızı 1.01 GHz olarak belirlendi ve 13.9 Teraflop işlem yapabiliyor. Bu da aşağı yukarı RTX 2080 Ti ile denk bir performans demek.

İkinci kartla ilgili olarak öne çıkan şeylerden biri ise 47 GB belleği olduğunun yazıyor olması. Bu da bellek özelliklerinin bir kısmının yanlış okunmuş olabileceğini gösteriyor. Kartın Geekbench skoru ise 141654 ki bu da RTX TITAN’ınkinden biraz daha yüksek bir puan.

Test sonuçları doğruysa NVIDIA, sadece kazancını değil performansın da yükseltmeyi planlıyor. AMD piyasayı karıştırana kadar ilerlemesi yavaşlayan NVIDIA, 7nm altyapıya geçişle beraber watt başına %50 daha efektif GPU’lar geliştirebilir. 2020 yılı oldukça ilginç olacağa benziyor.