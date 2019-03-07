Nvidia Araştırdı: Yüksek FPS Fazla Kill Anlamına Geliyor

Oyunlardaki FPS konusu, arada sırada gündeme geldiğinde farklı düşüncelerle karşılaşmanız oldukça olasıdır. Bazı arkadaşlarınız en yüksek donanımlarla en yüksek FPS'i isterken, bazıları için de 30 FPS oyun oynamak için yeterli olabilir. Nvidia da bu konuya bir açıklama getirmek istemiş olacak ki yüksek kare hızlarının faydaları konusunda bir araştırma yaptı.

Öncelikle şu açıklamayı yapalım: Gözleriniz 60 FPS ve 144 FPS, hatta 240 FPS arasında bir fark göremeyebilirken, bu durum sizin onu hissetmediğiniz anlamına gelmiyor. Bunu her ne kadar başkalarından duymuşsanız da yüksek kare hızı, sizi oyunlarda daha rekabetçi hale getirebilir. Buna inanıp inanmamak daha önceden sadece sezgisel bir şey olsa da Nvidia'nın yaptığı araştırma bunu doğrudan kanıtlıyor.

Nvidia, GeForce Experience'ın anonim verileriyle toplanan bir milyondan fazla örnek noktasını kullanıp analiz ederek bir grafik oluşturdu. Elbette araştırmayı Nvidia yaptığı için AMD kartları hakkında herhangi bir bilgi yok. En çok oynanan iki battle royale oyununu (PUBG ve Fortnite) inceleyen Nvidia, oyuncuların K/D (kill/death) oranına baktı.

Bunu yapabilmek için oyuncuların hangi ekran kartıyla haftada ne kadar oynandığını izleyen Nvidia, sonrasında bunu bir grafiğe döktü. GTX 1050 Ti gibi GTX 1080'e göre daha yavaş kartlara sahip oyuncuların daha fazla kill aldığını ortaya koyan Nvidia, böylece yüksek FPS'in isabet oranını artırdığını da dolaylı yoldan kanıtlamış oldu.

Burada doğal olarak akla gelen ilk şey, her yüksek donanıma sahip olan oyuncunun daha iyi olmayabileceği olabilir. İşte burada da oyun oynanan süre miktarı önem arz ediyor. Haftada 25 - 30 saatten fazla oyun oynayan bir kişiye amatör demek çok mantıklı olmayabileceği gibi, yine aynı süre boyunca oyun oynayanlardan yüksek donanıma sahip olanların daha başarılı olduğu ortaya çıkmış oluyor.