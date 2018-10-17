Nvidia 'Ay'a Çıkılmadı' Teorisini Bir Kez Daha Çökertti

Tam 50 yıldır komplo teorisyenlerinin en büyük hobisi olan Apollo 11'in Ay'a çıkmadığı iddiası bir kez daha tuzla buz oldu.

Ay'a çıkılmadığı iddiasını savunanların argümanlarına karşın özellikle son yıllarda bu yolculuğun yapıldığına dair oldukça sağlam bilimsel kanıtlar da gelmeye başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde NASA, bu yolculuğa dair 10.000'den fazla fotoğraf yayınlamıştı. O haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı. O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi.

Tüm çalışmanın özetini Nvidia'dan Brian Caufield anlatıyor: "Geliştirdiğimiz yeni teknoloji, 4 yıl önceki çalışmamızın doğruluğunu bir kez daha ispatladı. Astronotun kaskına vuran yansımanın Güneş dışında herhangi bir ışık kaynağından (stüdyo ışıkları gibi) gelmediğini gösteriyor. Bu, sadece doğal bir ışığın yapabileceği bir yansıma."

İşte karşınızda Nvidia'nın Ay'a Çıkış Simülasyonu: