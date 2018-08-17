İkinci çeyrek raporlarını açıklayan Nvidia, kripto para madenciliği ürünlerindeki gelir düşüşünü göstererek kripto para madenciliği ile işlerinin bittiğini ve asla geri gelmeyeceğini dile getirdi.

Grafik kartı denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Nvidia, şirketin ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Kripto para madenciliği ürünlerinden 2. çeyrekte 100 milyon dolar gelir elde etmeyi beklediklerini, fakat gelirin 18 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Nvidia, kripto para madenciliği ile işlerinin bittiğini söyledi.

Nvidia’nın açıkladığı rapora göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde 3.12 milyar dolar gelir elde ederken 1.94 milyar dolar hisse kazancı sağladı. Wall Street analistlerinin Nvidia’nın 2. çeyrek gelirleri için tahminleri ise 3.11 milyar dolar gelir elde edilmesi ve 1.85 milyar dolar hisse kazancı elde edilmesi yönündeydi.

Nvidia hisseleri, Perşembe gününü %2’lik bir artış ile kapattı. Nvidia hisselerinin bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği artış ise %25’i buluyor. Buna rağmen Nvidia, üçüncü çeyrek için gelir tahminlerini düşürdü ve 3.34 milyar dolardan 3.25 milyar dolara indirdi. Nvidia’nın bu tahmin indiriminde kripto para madenciliği ürünlerinin de payı bulunuyor.