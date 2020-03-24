NVIDIA, Dizüstü Bilgisayar Talebinde Artış Olduğunu Açıkladı

ABD merkezli teknoloji şirketi NVIDIA, Koronavirüs’ün gölgesinde geçen 2020 yılının ilk çeyrek raporunu açıkladı. Şirket, dizüstü bilgisayar talebinde yükselme yaşadığını PC tedarik zincirinde ise toparlanma olduğunu belirtti.

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılması, ekonomiyi de bir hayli olumsuz etkiledi. Birçok sektörde, COVID-19 sebebiyle duraklamalar yaşanmaya başladı. Hükûmetlerin açıkladığı destek paketlerine rağmen büyük indekslerde %25’ten fazla düşüş görüldü.

NVIDIA şirketi, koronavirüsün gölgesinde 2020 mali yılının ilk çeyreğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, işletme ortamına, Çin’in toparlanmasına, diğer baskılayıcı endişelere ve COVID-19’un yarattığı etkilere ışık tuttu.

Dizüstü bilgisayar talebinde yükselme var

ABD merkezli şirketin CFO’su Colette Kress, özellikle Çin’de dizüstü bilgisayar talebinde toparlanma olduğunu söyledi. Virüsün merkez üssünün Avrupa’ya kaymasıyla birlikte Uzay Doğu ülkesi ekonomik olarak toparlanmaya başladı. NVIDIA, benzer bir toparlanmayı ABD ve Avrupa’da da yaşamaya başladı.

NVIDIA’nın bu ürünler arz yönü de güçlenmeye başladı. Şirket, bugünkü raporunda tedarik zincirinin bu çeyreğin sonunda %70 ila %80 arasında toparlanacağını söyledi. Ayrıca yaşanacak olan bu büyüme kişisel bilgisayar segmentine odaklanacak.

Kress’e göre COVID-19 sebebiyle NVIDIA’nın yükseliş gördüğü alanlar ise şöyle;

Dizüstü bilgisayarlar

Mobil ve sanal GPU’lar

Masaüstü bilgisayarlar

Çalışma istasyonları

İnternet, bulut ve hiperölçekli platformlar

Ayrıca NVIDIA; sağlık hizmeti tarafından sürülen hızlandırılmış metod, doğal dil işleme ve modellerdeki etkileşimli yapay zekâ talebinde de bir artış yaşandığını dile getirdi. Şirket, Datacenter için toplam erişilebilir pazar tahminini olan 50 milyar dolarda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Şirketin bu tahmini 2023 yıl sonu için geçerli. Şirketin bu seneki pazar büyüklüğü tahmini ise 30 milyar dolar.

NVIDIA, dizüstü bilgisayar stoklarında herhangi bir problem beklemiyor

Kress, şirketin bilanço tablosu ve yaşanan süreç sırasındaki operasyonları yürütmedeki önemiyle ilgili soruları da cevapladı. Yönetici, Datacenter ve oyuncu ürünlerindeki talebin, önümüzdeki birkaç ayı atlatmasına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. Şirketin şu andaki önceliği ise tüm tedarik ihtiyacının karışlanacağından emin olmak olacak.

NVIDIA Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, şirketin, masaüstü alanında yaşanan tedarik sıkıntısını, notebook’lar gibi mobil ürünlere göre daha kolay halledebileceğini söyledi. Fisher, dizüstü bilgisayar talebi fazla olsa da stoklarda herhangi önemli bir problem beklenmediğini ifade etti. Jeff Fisher, özellikle dizüstü bilgisayar talebinde bir artış yaşansa da şirketin masaüstü ürünleri için de stoklarına takviye yaptığını belirtti.

Şirketin kıdemli başkan yardımcısı, ayrıca şirketin bulut temelli oyun servisiyle ilgili de bazı istatistikler paylaştı. Açıklanan rakamlara göre GeForce Now kullanıcılarının %80’i, servisi için düşük güçlü platformları kullanıyor. Fisher, ayrıca GeForce Now kullanıcılarının oyun sürelerinin bu ay boyunca arttığına da inanıyor.