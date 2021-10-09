NVIDIA Ekran Kartlarındaki Kripto Para Kısıtlaması Aşıldı

NVIDIA'nın 30 serisi ekran kartlarına getirdiği kripto para madenciliği sınırlaması aşıldı. Madenciler, T-Rex adlı bir yazılım sayesinde aynı anda Ethereum ve başka bir birimi kazarak sınırlamayı ortadan kaldırabiliyor.

Kripto para madencileri durdurulamıyor. Tam Nvidia'nın, 30 Serisi GPU'larında madencilik sınırlayıcıları getirmesiyle birlikte kripto madencilerinin tüm GPU'ları satın almasını engellediği zannedilmişti ki başka bir hash rate kırma yazılımı ortaya çıktı. Bu sefer bu yazılımla birlikte madenciler kartlarını yine %100 verimlilikte kullanmaya devam edebiliyorlar.

Ağustos ayında NBMiner, Nvidia'nın hash rate sınırlayıcılarını neredeyse ortadan kaldırmış durumdaydı. T-Rex olarak bilinen yeni yazılım ise Ethereum madencilerinin, aynı anda başka bir kripto para birimini kazmaları durumunda hash rate sınırlayıcılarını tamamen devre dışı bırakmalarına izin veriyor.

Ekran kartı yeterli VRAM'e sahip olduğu sürece kartın tüm potansiyeli kullanılabiliyor

Github sayfası, bu yeni yazılımı ''GPU'nuz aynı anda iki kripto para birimi madenciliği yaparak iki DAG/veri kümesini tutacak yeterli VRAM'e sahip olduğu sürece (%30 ETH ve %70 başka bir birim gibi) bu seçenek, LHR kartlarının tüm potansiyelini kullanmanıza izin verir" ifadeleriyle övünüyor.

Sayfa, madencilerin belirli GPU'larla farklı kripto para birimi kombinasyonlarını kazarken elde edebilecekleri bazı hash rate'lere dikkat çekiyor. Örneğin, T-Rex madencisiyle çalışan bir RTX 3080 Ti, Ethereum ve Ergo aynı anda kazıldığında sırasıyla 35.4 MH/s ve 183.3 MH/s hash rate'lerine ulaşılabiliyor.

Bu hash rate kırma yazılımı haberi, işlemci üretiminde kullanılan silikonda yaşanan kıtlık ve stok sorunuyla uzun süren bir savaşın ardından çoğu kişinin GPU'larını yükseltmeye çalıştığı bir zamanda gelerek herkesi üzmüş durumda.