Dünyanın lider GPU üreticilerinden olan NVIDIA, oldukça hareketli geçirdiği 2020 yılı mali yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geride bıraktığımız dönem boyunca yapay zekâya yatırımlar yapan ve pek çok iş birliğine imza atan şirket, üçüncü çeyrekte büyümesini sürdürdü.

Oyunculara yönelik ekipmanlar üreten NVIDIA, 27 Ekim 2019 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını bugün itibarıyla açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı döneminde 1,84 dolar hisse başına gelir ile 3,18 milyar dolar ve bir önceki çeyrekte 1,24 dolar hisse başına gelir ile 2,58 milyar dolarlık gelire kıyasla üçüncü çeyrek sonunda 1,78 dolar hisse başına gelir ile 3,01 milyar dolar gelir elde etti.

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, “Oyun faaliyetlerimiz ve aşırı ölçekli müşterilerden gelen talep, üçüncü çeyrek sonuçlarımızı güçlendirdi” dedi. Bu çeyrek itibarıyla yapay zekâya büyük yatırım temelleri yaptıklarını vurgulayan CEO, bu sayede veri merkezlerinin de ciddi oranda büyüdüğünü belirtiyor.

Geride bıraktığımız dönemde NVIDIA cephesinde yaşanan gelişmeler:

NVIDIA, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinden beri oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Bu dönemde şirket, AMD ile mücadelesinde GTX 1660 SUPER ekran kartını da tanıtmıştı. İşte NVIDIA’nın geride bıraktığımız dönemde ilerleme kaydettiği bazı noktalar ve anlaşmalar:

Dünyanın en popüler oyunu olan Minecraft ile RTX ışın izleme teknolojisi iş birliği yapıldı.

Dünyanın en çok satan GPU'su GeForce GTX 1060'ın halefi olan GeForce GTX 1660 SUPER duyuruldu.

Yapay zekâ destekli yeşil perde teknolojisi tanıtıldı.

2019 model Shield TV’ler (Shield Tv Pro 2019 ve Shield Tv 2019) duyuruldu.

LG ile OLED TV’ler için NVIDIA G-Sync desteği anlaşması yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere göre NVIDIA, GPU alanında her geçen gün güç kazanan AMD ile rekabet etmek için RTX 3000 serisi kartlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu iddiaların netliği bilinmiyor ancak iddialara göre şirket, Ampere mimarisini kullanan RTX 3000 serisi kartlarını önümüzdeki yaz aylarında tanıtacak.