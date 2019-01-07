Çok yakında gelecek olan bir sürücü güncellemesiyle, G-Sync desteği verilen monitörler genişletilecek.

Zamanında AMD FreeSync destekli monitör satın alan ve daha sonra Nvidia ekran kartına geçiş yapmak isteyen kullanıcıların kafasını karıştıran durumla ilgili güzel bir haber geldi. Buna göre artık AMD FreeSync destekli monitörlerde de G-Sync kullanılabilecek.

G-Sync ve FreeSync Nedir?

Bildiğiniz gibi oyun oynarken ekranınızın gösterebileceği kare sayısı aşıldığında ekranınızda yırtılmalar ve kare atlamalarla karşılaşıyoruz. Çoğunlukla bu sorunu VSync desteğini devreye sokup görüntüyü 30 veya 60 FPS'ye sabitleyerek aşıyoruz.

Bu durumda ise 'shuttering' olarak adlandırılan ekrandaki takılmalar can sıkmaya başlıyor. G-Sync ve FreeSync özelliklerinin ortak noktası ise bu gibi sorunların tamamını ortadan kaldırarak ekran kartı ile monitörün eş zamanlı çalışmasını sağlamak. Bu sayede monitör ekran kartıyla tam adaptasyonlu çalışıyor ve herhangi bir takılma veya donma yaşamıyorsunuz.

Nvidia'dan gelen bu haber sonrası yakın zamanda AMD'den de bir hamle görebiliriz. Nitekim denklemin bir sorunu ortadan kalkmış olsa da G-Sync destekli monitör sahipleri için de güzel bir haber bekliyoruz.