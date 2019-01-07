Nvidia'nın G-Sync Desteği Getireceği 12 FreeSync Monitör

Nvidia'nın G-Sync teknolojisi oyun deneyimlerini çok üst düzeylere taşıyor.

Oyun oynadığınız esnalarda bazen ekranda (genelde üst kısımda) bir kesik olduğunu, karelerin atlandığını görmüşsünüzdür. Bu sorunan çözüm olarak Nvidia, işlemci ve monitörün senkronize bir şekilde çalışmasını ve karelerin atlanmasının en aza indirgenmesini sağlayan G-Sync teknolojisini geliştirdi. Bu teknolojiyi kullanabilmek için monitörlerin özel olarak tasarlanmış olması gerekiyor.

Nvidia G-Sync'i destekleyen monitörler:

Acer XFA240

XFA240 Acer XG270HU

XG270HU Acer XV273K

XV273K Acer XZ321Q

XZ321Q Agon AG241QG4

AG241QG4 AOC G2590FX

G2590FX Asus MG278Q

MG278Q Asus VG258Q

VG258Q Asus VG278Q

VG278Q Asus XG248

XG248 Asus XG258

XG258 BenQ XL2740

Nvidia bugün yayınladığı yeni bir güncelleme ile G-Sync'in desteklendiği Free-Sync monitörlerin sayısını 12'ye çıkardı. Nvidia yaptığı güncelleme ile VRR (değişken yenileme hızı) desteğine sahip olan Free-Sync monitörleri, AMD'nin Free-Sync'i için üretilmiş olanları, G-Sync teknolojisinde kullanılabilir monitörler olarak duyurdu.

Ekran ve görüntü hızını saniyede 60 kareye kilitleyen G-Sync teknolojisi geliştirilmiş versiyonu ile Nvidia tarafından yayınlandı. Bu özelliği açtığınızda oyunları yüksek FPS (saniye başına kare) değerleriyle oynayamıyorsunuz ancak bunun yerine oldukça yumuşak geçişlere sahip akıcı bir oyun deneyimi elde etme şansını yakalıyorsunuz.