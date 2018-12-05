Nvidia GeForce 1070, GDDR5X Bellek ile Güçlendirilecek

GeForce, GTX 1060’ı, GDDR5X ile hızlandırdıktan sonra, Nvidia bu seriye GeForce GTX 1070 ile devam ediyor. Bu sefer haberler Nvidia tarafından değil, yonga seti üretici ortaklarından olan Zotac’tan geldi.

GeForce GTX 1070, GDDR5’i kullanmasına rağmen; GP104 grafik işlemcisi daha önce GeForce GTX 1070 Ti ve GTX 1080 modellerinde gördüğümüz GDDR5X ile gayet uyumlu çalışıyor. Sadece, GDDR5’i GDDR5X ile değiştirebiliyor olmak, yonga seti üreticisi olarak Nvidia’nın işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Zotac GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X (ZT-P10700Q-10P); GeForce GTX 1070 tasarımındaki ilk grafik kartı. GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X’in en yakın akrabası ise GeForce GTX 1070 AMP Edition.

GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X, neredeyse GeForce GTX 1070 AMP Edition’ın bir yansıması. İkisi de 1,607 MHz’lik bir ‘base clock’ ve 1,797 MHz’lik ‘boost clock’ ile geliyor. Ayrıca ikisi de 256-bit’lik bir bellek arayüzü kullanıyor.

GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X’in belleği 2,002 MHz’lik bir hıza sahip; tıpkı GeForce GTX 1070 AMP Edition’daki GDDR5 bellekler gibi. Performans olarak bakıldığında, GDDR5X’ler GDDR5’lerden daha fazla bir şey vadetmiyor.

Zotac, GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X’i, 250W TDP (thermal design power) ile açıkladı ki bu GeForce GTX 1070’den 100W daha yüksek. Bu ezber bozan bir şirket için gayet anlaşılabilir bir durum.