  • NVIDIA, GeForce Grafik Sürücüsünün Yeni Sürümünü Yayınladı

NVIDIA, GeForce Grafik Sürücüsünün Yeni Sürümünü Yayınladı

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NVIDIA, GeForce grafik sürücüsünün yeni bir versiyonunu hazırlayarak yayına sundu.

Yeni yayınlanan bu güncelleme ile birlikte Witcher 3 Wild Hunt ve Far Cry 5 oyunlarında meydana gelen titreşim sorunları çözülmüş gibi görünüyor. Ayrıca Shadow of the Tomb Raider oyunundaki kararlılığı da bu güncelleme ile arttıran NVIDIA, Monster Hunter World'deki hataları da giderdi.

Microsoft'un Windows Vista, 7, 8.1 ve 10 işletim sistemlerinin 64 bit versiyonlarına uyumluluk gösteren bu yeni güncelleme, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için yayınlandı. Eğer güncellemeyi yükledikten sonra bir sorun yaşarsanız, bilgisayarınızın işletim sistemine uygun sürümü yüklediğinizden emin olun. Ekranda size verilen bütün talimatları eksiksiz uygulayarak güncellemeyi başarılı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Güncelleme tamamlandığında değişikliklerin tam olarak uygulanabilmesi için sisteminizi yeniden başlatmayı da unutmayın.
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Ayrıca bu güncellemeyi uyumlu Windows platformlarının dışında başka bir platforma yüklemeyin. Bu durum ilk başlarda sorun çıkarmasa da ilerleyen zamanlarda çeşitli hatalarla karşılaşmanıza neden olabilir. Söz konusu güncellemeyi buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kaynak : https://drivers.softpedia.com/blog/nvidia-rolls-out-geforce-graphics-driver-416-64-hotfix-get-it-now-523471.shtml
Etiketler: nvidia, geforce
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