Nvidia GeForce GTX 1650, Benchmark Testinde Ortaya Çıktı

Mart ayı içerisinde duyurulması beklenen oyun için tasarlanan grafik kartı Nvidia GeForce GTX 1650, bugün bir 3DMark testinde ortaya çıktı. Testin yapıldığı sistem, aynı zamanda bir dizüstü işlemcisi olan Intel Core i7-9750H'yi de bünyesinde barındırıyor.

Ekran kartı benchmark programı olan 3DMark'ta ortaya çıkan ve Twitter'daki TUM_APISAK isimli kullanıcının paylaşmış olduğu ekran görüntüsü, Nvidia'nın GTX 1650'yi hem dizüstü hem de masaüstü platformlarında piyasaya süreceğini gösteriyor. Ekran kartının dizüstü versiyonu 1395 MHz baz hızı ve 1560 MHz boost hızına sahipken, masaüstü versiyonunun 1485 MHz baz hızı ve 1600+ MHz boost hızına sahip olacağı söyleniyor.

İddia edilen sızıntıya göre, GeForce GTX 1650, 2000 MHz hızında çalışan 4 GB'lık belleğe sahip. Bu VRAM'lerin GDDR5 olacağı düşünülürken Nvidia'nın 128 bit'lik bus hızını kullanacağı tahmin ediliyor.

Silikon tarafına baktığımızda GTX 1650, Nvidia'nın yakın zamanda tanıttığı GTX 1660 Ti'da da olduğu gibi ışın izleme teknolojisi RTX'ten mahrum olacak. Bunun RTX serisinin satışlarını baltalamamak için yapıldığı ise çok açık. Nvdia'nın GTX 1650'da Turing TU117 yongaları kullanacağı düşünülürken daha güçlü Turing TU107 yongaları RTX 2050 serisine bırakacağı tahmin ediliyor.

DigiTimes, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda Nvidia'nın GTX 1650'yi 30 Nisan'da tanıtılacağını söylemiş olsa da, VideoCardz ve HardOCP'nin raporları kartın mart ayı içerisinde çıkacağını söylüyor. Fiyatlandırmaya bakıldığındaysa GTX 1650'nin 179 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor.