Nvidia GeForce RTX 2060'ın Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Nvidia, amiral gemisine servet harcamak istemeyenlerin bütçe dostu grafik kartı RTX 2060'ı çok yakında tanıtacak. Peki grafik kartı hangi özelliklerle ve fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak?

Grafik kartı söz konusu olduğunda akla gelen ilk şirket olan Nvidia, 7 Ocak’ta düzenleyeceği basın etkinliği ile yeni orta seviye ekran kartı GeForce RTX 2060’ı tüketicilerin beğenisine sunacak. Grafik kartının tanıtılmasına daha 1 hafta olmasına rağmen fiyatından özelliklerine kadar tüm detaylar ortaya çıkmış durumda.

Videocardz’a göre RTX 2060, Ağustos ayında tanıtılan GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 ve GeForce RTX 2080 Ti ile ilk kez ortaya çıkan Pascal mimarisine sahip olacak. 1,920 CUDA çekirdeği, 240 tensor çekirdeği ve 30 RT çekirdeğine sahip olacak olan işlemci, 6.5Tflops bant genişliğine sahip olacak.

Edinilen bilgiye göre grafik kartı, 1365MHz baz frekans değerine ve 1680MHz hız aşırtmalı frekans değerine sahip olacak. TDP’si 160W olacak RTX 2060, 8 pinli PCIe güç bağlantısına sahip olacak. GeForce RTX 2060’ın hedef çözünürlüğü Full HD yani 1920x1080 olacak. +K oyun keyfi isteyenler için çok doğru bir tercih olacağını söyleyemeyiz.

Kalite detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Nvidia’nın gerçekleştirdiği testlerde GeForce RTX 2060’ın oyunlara göre sunduğu FPS değerleri ise şu şekilde;

Far Cry 5: 101fps

PUBG: 122fps

Shadow of the Tomb Raider: 59fps

The Division: 81fps

The Witcher 3: Wild Hunt: 94fps

2016 yılında piyasaya sürülen GTX 1060, 249 dolar fiyat etiketine sahipti ve bir üst neslinde olduğu gibi Full HD çözünürlük için ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyordu. Yeni nesil Nvidia GeForce RTX 2060 ise 349 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Dolayısı ile Nvidia, iki ekran kartı arasındaki performans farkını fiyata da yansıtmış olacak.