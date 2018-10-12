Yeni sızdırılan bir benchmark sonucuna göre Nvidia GeForce RTX 2070'in performansı GeForce GTX 1080'i geride bıraktı.

Birkaç gün içerisinde çıkacak olan Nvidia GeForce RTX 2070’in benchmark sonuçları sızdırıldı. GPU’nun Zotac versiyonu, 3DMark Timespy testinde 8,151 puan elde ederek GTX 1080’i geride bıraktı. RTX 2070’in bu performansı etkileyici görünse de hala Nvidia RTX 2080 ve RTX 2080 Ti’ın oldukça gerisinde. Bu iki GPU, sırasıyla 10,139 ve 12,123 puanlar almışlardı.

GeForce RTX 2070, Nvidia Turing serisinin diğer GPU’larına kıyasla üzücü şekilde daha kötü bir performans sergiliyor. Durumun daha garip boyutu ise GPU’nun test aşamasında 1,950 MHz’de hız aşırtmalı olarak çalıştırılmış olması. GeForce RTX 2070’in stock saat hız aralığı 1,410MHz ila 1,620MHz arasında.

Görünüşe göre, testi yapan kullanıcı makinesinde stock hızlarda çalışan bir Intel Core i7-8700K çalıştırmaktaymış ki bu gereksiz bir dar boğaz oluşmasına sebep olmuş olabilir. Yani bu rakamların çok ciddiye alınmaması gerekiyor; zira sızdırılan bu benchmark rakamları ile alakalı bilinmeyen birçok faktör mevcut. Nvidia GeForce RTX 2070’in gerçek performansı hakkında bilgi edinmek için daha profesyonel testlerin yapılmasını beklemekten başka bir çare yok gibi görünüyor. RTX 2070’e en çok uyacak işlemcilerin ise Intel Coffee Lake Refresh serisinden geleceği ihtimali oldukça yüksek.