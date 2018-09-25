Nvidia, GeForce RTX 2070'i Piyasaya Çıkaracağı Tarihi Duyurdu

Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Twitter'dan yeni ekran kartlarını duyuran Nvidia, RTX 2070'i iki farklı versiyonla satışa çıkartacak.

Nvidia, GeForce RTX 2080 ve GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlarını piyasaya sürdü. Bugün ise Twitter hesabından GeForce RTX 2070’in üç hafta içinde diğerlerinin yanında yerini alacağını duyurdu. Paylaşılan tweet’te RTX 2070'in iki farklı versiyon olarak piyasaya çıkacağını da açıkladı.

Nvidia, referans tasarıma dayalı modeli ve Founders Edition modeli ile karşımıza çıkacak. Referans tasarıma dayalı olan RTX 2070’de 1,410 MHz seviyesinde olan saat hızı, hız aşırtmayla (overclock) 1,620 MHz'e kadar çıkacak. Founders Edition’da ise 90 MHz hız aşırtma ve önceki nesil Founders Edition kartlarında kullanılan soğutucunun yerine yenilenmiş bir soğutma sistemi getirecek.

Nvidia GeForce RTX’in referansa dayalı tasarımını 499 dolara (3 bin 80 lira); Founders Edition versiyonunu ise 599 dolara (3 bin 697 lira) piyasaya süreceğini duyurdu. Belirtilen rakamlar başlangıç fiyatı olacak ve ilerleyen zamanda Founders Edition’ın fiyatı artacak.

Ekran kartlarının piyasaya sürüleceği tarih ise 17 Ekim olarak belirlendi. Nitekim şu an için bahsi geçen iki versiyon da incelenemiyor. İlerleyen zamanda GeForce RTX 2070 ile ilgili daha fazla bilgi için beklemede kalın.