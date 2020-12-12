NVIDIA'nın Üstünde Çalıştığı Yeni Kartları Ortaya Çıktı

HP'nin orijinal parça üreticisi sürücü listesinde NVIDIA'nın üstünde çalıştığı yeni ekran kartları ortaya çıktı. Buna göre GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti'ya ek olarak RTX 3060 ve RTX 3050'nin de mobil sürümleri geliyor.

ABD merkezli teknoloji devi HP'nin orijinal parça üreticisi GPU sürücü güncelleme destek listesine göre, çeşitli söylentilerin öznesi olan GeForce RTX 3080 Ti yolda. Ayrıca listede GeForce RTX 3070 Ti'ya ek olarak GeForce RTX 3060 ve GeForce RTX 3050'ye ait iki sürümden de bahsediliyor.

Söz konusu bu listede ekran kartları direkt olarak isimleriyle yer almıyor. Laptopvideo2go, PCI ID listesini kullanıp ID'leri çapraz referanslama yaparak kartların adını ortaya çıkardı. Örneğin NVIDIA_DEV.2205 ID'si, GA102 (GeForce RTX 3080 Ti) referansı.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti yolda

Geçtiğimiz ay GeForce RTX 3080'in Ti sürümünün 20 GB GDDR6X ile birlikte ocak ayında çıkacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Bunun, NVIDIA'nın rakibi AMD'ye bir cevabı olacağı düşünülüyor çünkü AMD'nin Radeon RX 6900 XT modeli 16 GB GDDR6 ile birlikte çıkmıştı. Hatta fiyat olarak da 999 dolarlık bir etikete sahip olabileceği ifade ediliyor.

NVIDIA'dan henüz GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili herhangi bir açıklama gelmese de bu ay başında tanıttığı RTX 3060 Ti öncesinde de sessiz kalmayı tercih etmişti. GeForce RTX 3060 Ti; 320 bit bellek veri yoluna, 760 GBps bellek bant genişliğine, 9,984 CUDA çekirdeğine ve 320 W TDP'ye sahip olacak.

Listede yer alan bir diğer ekran kartı da GeForce RTX 3070 Ti'ın masaüstü ve mobil sürümleri oldu. Bunun haricinde GeForce RTX 3060 ve GeForce RTX 3050 ekran kartlarının da mobil sürümlerinin olduğu ortaya çıktı. Tabii bu tür haberlerde söylediğimiz gibi bu iddiaların henüz kesinleşmediğini de unutmamak gerekiyor.