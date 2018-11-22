Muhteşem indirimlerin olduğu Cuma indirimlerine Nvidia da katılıyor. Firmanın yayınlayacağı bundle ile seçili ekran kartlarının yanında Battlefield V hediye edilecek.

Muhteşem Cuma indirimleri hepimizin malumu. Bunu takip eden ve teknoloji ürünlerine yönelik bir de Siber Pazartesi var. Nvidia ise yeni ürünüyle her iki alışveriş döneminde de göz önünde olacak gibi gözüküyor.

Anlaşmalı bayilerden GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 ya da GeForce RTX 2070 temelli bir ekran kartı ya da bu kartları kullanan bir bilgisayar aldığınızda Battlefield V’e ücretsiz olarak sahip oluyorsunuz.

Battlefield V yeni kartların bütün özelliklerini kullanan oyunlardan birisi ve oldukça da popüler. Oyunun fiyatını da göz önüne alınca fena bir kampanyaya benzemiyor.

NVidia'dan RTX 2080 Ti Ödüllü Yarışma

Bu pakete ek olarak bir de yarışma düzenleyen Nvidia, Battlefield V’in tek kişilik modunda en güzel ekran görüntülerini yakalayanlara ödül verecek. Bu görüntülerin Nvidia Ansel ile yakalanmış olması gerekiyor. Ödüller arasında RTX 2080 kart da bulunuyor.

Yarışmaya katılmak için ekran görüntülerini Nvidia’nın GeForce resim paylaşma sitesine yükleyebilir ve sosyal medyada NVIDIAGeForce etiketi ve #SHOTWITHGEFORCE hashtagi ile paylaşabilirsiniz. Yarışma 16 Aralık tarihine kadar sürecek, ilk üçe sırasyıla RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070 ekran kartı hediye edilecek.