Nvidia; Assassins's Creed Odyssey, FIFA 19 ve Forza Horizon 4 optimizasyonlu GPU sürücü setini duyurdu. Nitekim yeni versiyona dair oyun optimizasyonu dışında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Nvidia, yeni piyasaya sürülen GeForce RTX 2080 ve GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlarını destekleyen ikinci genel GPU sürücü seti versiyonu 411.70’i kullanıma sundu. Yeni sürücü paketi, geçen hafta piyasaya sürülen 411.63 sürücü setinin üst versiyonu olarak hakkında fazla detay olmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Sürüme dair paylaşılan PDF notların URL’si 411.62 sürümü notlarına yönlendiriliyor. Beraberinde karşımıza çıkan blog yazısında ise yeni sürücü setinin Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4 ve FIFA 19 için optimize edildiği belirtiliyor.

Oyunlar için optimize edilmesi dışında herhangi bir bilgiye erişilemeyen yeni sürücü seti için Nvidia’ya ulaşıldı. Şirket, yakın zamanda yeni sürüme dair notların paylaşılacağını duyurdu. Yeni sürümle ilgili bilgilere ulaşılmaması; hata ve düzeltmelere gidildiğinin işaretlerini veriyor olabilir. Şimdilik Nvidia bilgileri yayınlayana kadar beklememiz gerekiyor.