  • Nvidia GeForce RTX 2060 - Fiyatı ve Özellikleri

Nvidia, GTX 1070 Ti'dan Çok Daha Güçlü GeForce RTX 2060'ı Duyurdu (Fiyatı da Şahane)

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Ha geldi, ha gelecek merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 2060 grafik kartı nihayet tanıtıldı. Özellikleri ile bir önceki nesle göre ciddi performans artışı vadeden grafik kartı, fiyat olarak ise bir tık üst perdeye çıkmış durumda.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019’un hemen arifesinde bir basın etkinliği düzenleyen Nvidia, yeni nesil GeForce RTX grafik kartlarının en uygun fiyatlı modeli olan Nvidia GeForce RTX 2060’ı resmi olarak tanıttı.
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Nvidia tarafından yapılan resmi açıklamaya göre RTX 2060, bir önceki neslin orta segment grafik kartı olan GTX 1060’a göre %60 daha iyi performans sağlarken, GeForce GTX 1070 Ti’dan daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.

Ayrıca yine şirketin açıklamasına göre Turing mimarisinin RT ve Tensor çekirdekleri, yılın en popüler oyunlarından biri olan Battlefield V’in ışın izleme özelliği açık bir şekilde 60 fps yenileme hızı ile oynanabilmesini mümkün kılıyor.
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6GB GDDR6 belleğe ve 240 Tensor çekirdeğe sahip olan Nvidia GeForce RTX 2060, 15 Ocak’tan itibaren Founders Edition sürümü ile 350 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

Kaynak : https://www.pcgamer.com/nvidia-rtx-2060-release-date/
Etiketler: nvidia geforce rtx 2060, ces 2019
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