NVIDIA, nisan ayında gerçekleştirilen GTC konferansında şirketin CEO'su Jensen Huang'ın sanal bir kopyasının konuşturulduğunu açıkladı. NVIDIA, Huang'ın kopyasını oluşturmak için NVIDA ekiplerinin yapay zekâdan yararlandığını da belirtti.

Kripto para madenciliği ortaya çıktığından beri ekran kartı piyasasında kart bulmak bir hayli zor hâle geldi. Her ne kadar ulaşması zor olsa da grafik işleme birimlerinin kapasitesi ve gücü arttıkça gerçeğe oldukça yakın görüntüler yaratma imkânı ortaya çıkıyor. Bunun en yakın örneği, NVIDA’nın nisan ayında yayınladığı GTC konferansında görülmüş ancak birçok kişi tarafından fark edilmemiş.

Grafik kartı piyasasının liderlerinden olan NVIDIA, nisan ayında yayınladıkları GTC konferansında konuşan CEO Jensen Huang’ın aslında kendisinin sanal bir kopyası olduğunu açıkladı. Tabii böyle söyleyince 1 saat 48 dakikalık konuşmada bunu kimse fark etmedi mi diyebilirsiniz. İşin aslı şu ki Huang’ın kopyasına konuşmanın yalnızca küçük bir bölümünde yer verilmiş.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang nasıl kopyalandı?

Bahsi geçen konferans Nisan ayında gerçekleştirilmiş olsa da NVIDIA, bu gerçeği 11 Ağustos’ta, konferansın nasıl hazırlandığına dair bilgiler içeren bir blog gönderisiyle açıkladı. Peki NVIDA CEO’sunun sanal kopyası nasıl oluşturuldu? NVIDIA, blog gönderisinde, “Jensen’ın sanal kopyasını oluşturmak ve 3B bir model yaratmak için ekiplerin tam bir yüz ve vücut taraması yaptığını, ardından jest ve mimiklerini taklit etmesi için bir yapay zekayı eğittiklerini” belirtiyor.

Gönderide, “Dijital Jensen’ın daha sonra, Omniverse’ün içinde holodeck’i sergilemek için ‘parçalara ayrılan’ mutfağının bir kopyasına yerleştirildiğini, böylece izleyicilerin şaşırtılarak konuşmanın ne kadarının gerçek olduğuna dair şüphe etmelerini sağladıkları” ifadelerine de yer verilmiş.

NVIDIA, bu blog gönderisini yayınladıktan sonra gönderide bir güncelleme yaparak “sunumun yalnızca 14 saniyelik bir kısmının animasyon olduğunu” açıkladı. Şirket, Huang’ın ve sanal mutfağının nasıl oluşturulduğuna da yer veren, GTC sunumunun nasıl hazırlandığını açıklayan bir video da yayınladı.