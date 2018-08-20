Nvidia'nın aylardır beklenen 'canavar' ekran kartları duyuruldu. İlk etapta üç farklı model tanıtan şirket, 6 kat performans artışı vadediyor.

Nvidia, bugün Gamescom'da düzenlediği etkinlikte aylardır beklenen yeni ekran kartlarını tanıttı. Turing mimarisi ile üretilen üç yeni ekran kartı, sonunda duyuruldu. GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 ve GeForce RTX 2080 Ti isimleriyle piyasaya sürülen ekran kartları, bu yıl oldukça konuşulacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın yeni mimariyle beraber ilk defa "Ti" ekine sahip bir ekran kartı da tanıttığı etkinlik, bu açıdan şaşırtıcı oldu. Genellikle yeni nesil kartların piyasaya çıkmasından birkaç ay sonra çıkan "Ti" ekine sahip kartlar, önceki modellere göre biraz daha performanslı olmasıyla dikkat çekiyordu. Bugünkü tanıtımla beraber Nvidia, yeni canavarı RTX 2080 Ti modelini de duyurdu.

GeForce RTX 2070 Özellikleri

Nvidia CUDA Çekirdeği: 2304

2304 Baz Frekansı: 1410 MHz

1410 MHz Boost Hızı: 1620 MHz / FE: 1710 MHz

1620 MHz / FE: 1710 MHz Bellek Hızı: 14 Gbps

14 Gbps Standart Bellek Konfigürasyonu: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Bellek Veriyolu: 256-bit

256-bit Bellek Bant Genişliği: 448 GB/s

GeForce RTX 2080 Özellikleri

Nvidia CUDA Çekirdeği: 2944

2944 Baz Frekansı: 1515 MHz

1515 MHz Boost Hızı: 1710 MHz / FE: 1800 MHz

1710 MHz / FE: 1800 MHz Bellek Hızı: 14 Gbps

14 Gbps Standart Bellek Konfigürasyonu: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Bellek Veriyolu: 256-bit

256-bit Bellek Bant Genişliği: 448 GB/s

GeForce RTX 2080 Ti Özellikleri

Nvidia CUDA Çekirdeği: 4352

4352 Baz Frekansı: 1350 MHz

1350 MHz Boost Hızı: 1545 MHz / FE: 1635 MHz

1545 MHz / FE: 1635 MHz Bellek Hızı: 14 Gbps

14 Gbps Standart Bellek Konfigürasyonu: 11 GB GDDR6

11 GB GDDR6 Bellek Veriyolu: 352-bit

352-bit Bellek Bant Genişliği: 616 GB/s

Bir önceki nesil kartlara göre 6 kata kadar performans artışı vadeden RTX 2000 serisinin en büyük yeniliği ise gerçek zamanlı ışık yansımaları ve oyunların gerçeğe çok daha fazla yakın grafiklere sahip olmasını sağlayabilecek 'ray-tracing', yani ışın izleme teknolojisi. Oyuncuların heyecanla beklediği bu teknoloji konusunda Nvidia oldukça iddialı. Yeni ekran kartlarının incelemeleri çıktığında ise bu teknolojinin detaylarını daha net bir şekilde öğrenebileceğiz.

Pascal serisinde referans tasarım olarak tanıtılan 'Founders Edition' ekran kartları, Turing ile beraber bir adım ileri taşınıyor. Normal modellere göre daha yüksek bir overclock hızı sunan Founders Edition kartlar, bu yıl eskisinden daha çok ilgi görebilir. Önceki nesle göre çok daha yüksek hızlarla gelen RTX 2080 ve diğerleri, ekran kartı piyasasında kartları yeniden dağıtacak gibi görünüyor.

RTX 2080 ve RTX 2080 Ti ekran kartlarını bugün itibariyle ön siparişe açan Nvidia, 20 Eylül'den itibaren sevkiyatlara başlayacak. RTX 2070 modelinin siparişe açılacağı ve sevk edileceği tarihler hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Nvidia'nın yeni ekran kartlarının fiyatlandırması ise şu şekilde:

GeForce RTX 2080 Ti: $999

GeForce RTX 2080: $699

GeForce RTX 2070: $499

Founders Edition modellerini de overclock'lu olarak duyuran Nvidia; bugünden itibaren Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, PNY ve Zotac markalarıyla kartları satışa çıkardı. Nvidia'nın yeni ekran kartları için hazırladığı internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.