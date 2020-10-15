NVIDIA, İki Önemli Markasını Ortadan Kaldırdı

NVIDIA, oldukça popüler olan iki markası Quadro ve Tesla’yı tamamen kaldırma kararı aldı. Böylece firmanın ürün ağacı oldukça basitleştirilmiş oldu.

Dünyanın önde gelen grafik işlemci ve donanım üreticilerinden olan NVIDIA, Ampere mimarisiyle birlikte ürün serilerini de yenilemeye hazırlanıyor. Firma, oldukça popüler iki seri olan Quadro ve Tesla serilerini yeni dönemde kullanmamayı tercih etti.

Görünüşe göre firma her iki markasını da emekli etmeye karar verdi. Bu kararın nedenlerinin başında ise pek çok kartın birbirine benzemesi bulunuyor. Böylece firma çok daha sade ancak aynı alternatif zenginliğine sahip bir ürün gamı oluşturabilecek.

İki markaya veda

NVIDIA, ilk Quadro kartlarını 2000’li yılların başında NV10G tabanlı, Celsius mimarili GeForce 256 gibi serilerle birlikte piyasaya sürmüştü. Bu seri özellikle CAD ve CAM adı verilen bilgisayar destekli tasarım ve üretim programlarını kullanan profesyonellere ve dijital içerik üreticilerine yönelikti.

OpenGL sürücülerinin hızı ve donanımlarının üstünlüğü sayesinde Quadro çok kısa sürede ProViz topluluklarında popüler hale gelmişti. Kart o kadar başarılıydı ki döneminin saygın markaları olan 3DLabs, Appian Graphics ve FireGL gibi isimleri piyasanın dışına itmeyi başarmıştı.

Zaman içerisinde Quadro en ikonik grafik ürün markalarından biri haline gelmeyi başarmıştı. O dönemde kartları NVIDIA ile birlikte daha sonra AMD tarafından satın alınan ATI geliştiriyordu. Bugün de Quadro firmanın ProViz grafik kartı alanındaki aslan payının sahibi olarak göze çarpıyor.

Tesla kartlar emekli oluyor

Tesla markalı ürünlerin gelişi, ilk seri Quadro kartlardan tam yedi yıl sonra olmuştu. Seriye ismini veren ise firmanın o dönemde yeni piyasaya sürdüğü GPU’lardan geliyordu. Firma bu dönemde grafik işlemcilerin genel amaçlı kullanılabildiğini keşfettiyse de yeterince uygulama programlama arayüzü (API) olmaması bir sorundu.

Tesla mimarisiyle birlikte firma CUDA API’yi de yayınlamıştı. CUDA hızla büyük bir takipçi kitlesi yaratmış ve çeşitli süper bilgisayarlarda kendine yer bulmayı başarmıştı. Tesla markası benzer bir alanda faaliyet gösteren pek çok markadan uzun yaşamayı başardı.

Her iki kart da bugün tüketicilere sunulan GeForce ve Titan kartlar ile benzer özellikler taşımaya başladı. Bu nedenle de firma bu markaları artık emekli etmeye karar verdi.