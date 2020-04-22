Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektörde sıkıntılar yaşandı, bazı sektörlerde de işten çıkarmalar gündeme geldi. Küresel ekonomide zor günlerin yaşandığı bir dönemde NVIDIA, kimseyi işten çıkarmayacağını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huan, alkışlanacak bir harekete imza attı. Jensen, salgın nedeniyle hiç kimseyi işten çıkarmayacaklarını ve kimsenin maaşından kesinti yapmayacaklarını duyurdu. Kaliforniya merkezli şirket, bunun yanı sıra salgın sırasında tüm çalışanlarına ek finansal destek sağlamak için maaşlarda zam kararı aldı.

Kötüye giden ekonomi döneminde işten çıkarma yapıp yapmayacaklarıyla ilgili sorular aldığını dile getiren Jensen, “Hayır; tam tersi. Ekstra para için zammı hızlandırıyoruz. Önümüzdeki aylarda ailemize on milyonlarca dolar daha verebiliriz. İşten çıkarma yok. Grafik, bilim, yapay zekâ ve robotikte yaptığımız iş, gelecek için her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

NVIDIA, salgın döneminde işten çıkarma yapmayacağını açıklayarak alkış aldı:

NVIDIA’nın bu davranışı, özellikle günümüzde daha fazla şirkette görmek istenen bir tutum olarak karşımıza çıkıyor ancak birçok şirket bu tür önlemleri hayata geçirmeyi göze alamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse NVIDIA, ABD'de birçok şirketten çok daha iyi bir konumda bulunuyor. Salgın başladığından beri ofis ekipmanı ve bilgisayar satışları artış gösteriyor. Buna bağlı olarak insanlar evden çalışabilmeleri için donanım satın alıyor.

Ayrıca koronavirüsü analiz etmek için şimdiye kadar kullanılan donanımlardan daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Öte yandan modern dünyada geniş kapsamlı yıkıma yol açan böyle bir salgınla daha önce karşı karşıya kalmadı. Ülkeler hiçbir zaman ekonomilerinin büyük bir bölümünü toplu şekilde kapatmadı. Dolayısıyla NVIDIA’nın bu krize karşı tutumu, daha fazla şirkette görülmeye ihtiyaç duyulan bir tavır.